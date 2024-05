Getting your Trinity Audio player ready...

MARINA DI CARRARA – Humanity 1 arrivata a Carrara, migranti verso la Lombardia.

Humanity 1 arrivata a Carrara lunedì 20 maggio mattina, operazioni di sbarco per i 70 migranti a bordo. Di questi, 29 sono minori non accompagnati.

Eccetto una decina di minori accompagnati che rimangono in Toscana, le altre persone a bordo della ong Sos Humanity sbarcata a Marina di Carrara sono dirette in Lombardia, come illustra il prefetto Guido Aprea.

E’ il dodicesimo sbarco a Marina di Carrara, il primo a gennaio 2023, con quello di lunedì 20 maggio nel porto toscano sono approdati 1.484 migranti.

Serena Arrighi, sindaca di Carrara: “Carrara è il secondo porto in Italia per numero di sbarco. Un onore per quanto riguarda l’efficienza del nostro sistema collettivo. D’altro canto ci domandiamo se proprio il nostro porto così piccolo dovesse avere questo onore”

Guido Aprea: “Humanity 1 ha a bordo 70 migranti, 29 minori non accompagnati e sei nuclei familiari. Il Ministero ha stabilito che, esclusi 10-12 minori non accompagnati che rimangono in Toscana, tutti gli altri vanno a Milano, in Lombardia, in Cas per adulti e minori. In linea di massima è questo il programma. C’è una donna incinta. Non ci sono particolari criticità”.

Humanity 1 è entrata nel porto di Marina di Carrara lunedì 20 maggio mattina intorno alle 8.20 dopo aver risalito la penisola con 70 persone a bordo, salvate in due operazioni di soccorso.

Le operazioni di accoglienza in banchina e le procedure successive allo sbarco sono coordinate dalla macchina organizzativa guidata dalla Prefettura di Massa Carrara.

Centro di prima accoglienza il vicino complesso fieristico Imm CarraraFiere con controlli medici, procedure di identificazione, per rifocillare le persone sbarcate. Ad attendere lo sbarco lungo la banchina del porto il sistema di protezione civile, il supporto sanitario e le forze dell’ordine, oltre al personale dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto.

Per la Humanity one la seconda volta nel porto di Marina di Carrara.

La ong era già approdata nel porto toscano lo scorso 3 febbraio.

