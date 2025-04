Muore a 59 anni in cava schiacciato dal mezzo finito nel dirupo

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Morto in cava a Carrara. È precipitato con il mezzo che guidava in un dirupo ed è rimasto schiacciato.

Il dramma questa mattina (28 aprile) alle 8,10 nella zona delle Apuane in zona Fantiscritti in località Miseglia, alla Cava numero 150 di Fossa Ficola.

A morire è stato un uomo di 59 anni che era alla guida di un dumper (mezzo pesante utilizzato in cava) finito giù per molti metri. L’uomo è rimasto purtroppo schiacciato sotto il mezzo ed è deceduto.

È stato inviato subito dal 118 il Soccorso Cave con medici e infermieri, sono intervenuti anche operatori della Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Inizialmente allertato anche Pegaso, ma quando i primi sanitari sono arrivati sul posto hanno capito che il 59enne era deceduto e l’elisoccorso non è intervenuto.

A piangere la vittima, Paolo Lambruschi, anche l’Avis

“Paolo Lambruschi faceva parte della nostra comunità da 26 anni: era un donatore che non si risparmiava mai, un esempio di generosità. Per questo nel gennaio scorso Avis Carrara gli aveva consegnato la Benemerenza Oro con Rubino per le sue 81 donazioni. In questo momento di dolore, siamo vicini alla sua famiglia e agli amici di Avis Carrara con affetto e gratitudine. Grazie, Paolo, per tutto quello che hai fatto”.

A dirlo sono la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze e il presidente di Avis Carrara Nicola Baruffi, in merito alla tragica scomparsa di Paolo Lambruschi, il 59enne morto oggi (28 aprile) a Carrara in un incidente sul lavoro in una cava.

“Oltre al cordoglio e alla tristezza – dicono Firenze e Baruffi – oggi dobbiamo esprimere anche l’indignazione per l’ennesima morte sul lavoro. È intollerabile che si possa perdere la vita così nel 2025. Il Primo maggio, Festa dei lavoratori e delle lavoratrici, a Montemurlo sarà inaugurata una strada dedicata a Luana D’Orazio, giovane madre di un altro drammatico incidente sul lavoro 4 anni fa. Oggi, davanti alla morte di Paolo, sembra che tutto il dolore anche pubblico per Luana sia passato invano. Non può essere così”.