MARINA DI CARRARA – Ocean Viking a Carrara, migranti verso centri accoglienza.

Ocean Viking a Carrara, si sono concluse le operazioni relative alla prima accoglienza dei 64 migranti dalla nave ong di Sos Mediterranée attraccata mercoledì 12 giugno nel porto di Marina Carrara.

Le persone a bordo, dodici minori non accompagnati, sono partite per i centri nella varie destinazioni in Italia. L’imbarcazione ha attraccato alla banchina ‘Fiorillo’, dove i migranti sono sbarcati. Poi accompagnati al padiglione B di Imm-CarraraFiere per le visite mediche e il riconoscimento. Terminate queste prime operazioni di accoglienza tutti i migranti sono poi partiti verso le loro destinazioni definitive. “Anche questa volta Carrara ha risposto nel migliore dei modi possibile e di questo ne siamo orgogliosi – dice la vicesindaca di Carrara Roberta Crudeli -. Quello della Ocean Viking è stato il 13esimo sbarco al porto di Marina di Carrara a partire dal gennaio 2023, complessivamente abbiamo accolto oltre 1.500 persone arrivate in Italia in cerca di un futuro migliore. Grazie dunque ancora una volta al prefetto Guido Aprea e a tutta la prefettura che hanno coordinato tutte le operazioni, agli agenti della nostra polizia municipale, al personale dei servizi sociali del Comune di Carrara e della protezione civile e ancora alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, dell’Autorità di sistema portuale e dell’Asl e, non ultimi, ai tantissimi volontari che hanno dato un contributo fondamentale”.