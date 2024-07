Sbalzato fuori dal mezzo muore schiacciato dalla sua stessa auto

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTREMOLI – Tragedia nel pomeriggio di ieri sull’AutoCisa, l’autostrada A15.

Un uomo di poco meno di 60 anni, forse per un malore, ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava in direzione La Spezia all’altezza di Pontremoli e Mulazzo, in Lunigiana. Ha sbandato e colpito il guard rail. Nell’impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e nella carambola la sua stessa auto lo ha schiacciato.

Nessun scampo per l’uomo e il personale dell’auto medica, arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Ferita, ma non in modo grave, una donna che era alla guida di un’altra auto coinvolta nell’impatto. La donna è stata accompagnata all’ospedale delle Apuane per accertamenti.