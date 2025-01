A pieno regime a Carrara i lavori con i fondi del bando periferie

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Stanno per partire, nelle prossime settimane, i cantieri per i progetti del bando delle periferie a Carrara.

Lavori per oltre 12 milioni di euro che partiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di concludersi entro la fine del 2025. Tra le opere previste figurano il recupero di palazzo Rosso (circa 2 milioni di euro); il recupero di palazzo Pisani (circa 2,5 milioni di euro); il rifacimento dei marciapiedi di Carrara est (circa 2 milioni di euro); il rifacimento dei marciapiedi di Carrara ovest (circa 3 milioni di euro); il rifacimento dei marciapiedi di via Verdi (circa 2 milioni di euro) e la conclusione del recupero degli ex depositi Cat di Avenza (circa 1,2 milioni di euro). Ad oggi sono già state aperte le gare per la realizzazione del primo lotto dei marciapiedi di Carrara est e di palazzo Rosso, mentre sono ripartiti i cantieri al palazzo ex Cat di via Giovan Pietro. Per tutti gli altri progetti si stanno invece ultimando i passaggi burocratici necessari per poi partire con la selezione delle ditte già nelle prossime settimane.

“Siamo ormai in una fase avanzata su tutti i progetti – spiega l’assessore ai progetti speciali di Carrara Moreno Lorenzini -. L’obiettivo è quello di concludere le gare tra gennaio e febbraio per poi procedere all’aggiudicazione dei lavori entro marzo e quindi partire con i lavori. Si tratta di tanti interventi che, combinati tra loro, andranno a cambiare il volto di una parte importante della città rendendola più bella e portando maggior decoro”.

L’assessore entra poi nel dettaglio dei singoli progetti. “Per quanto riguarda i marciapiedi di Carrara Est abbiamo ormai superato tutte le problematiche che erano sorte con la ditta che si era aggiudicata l’appalto nel 2020 e ora siamo pronti a partire – sottolinea Lorenzini -. L’intervento sarà diviso in due lotti: il primo, per il quale è ora aperta la gara, prevederà il rifacimento dei marciapiedi nel tratto di via Cavour tra via del Cavatore e piazza XXVII Aprile, via Bartolini, via Cucchiari e via Buonarroti mentre con il secondo si interverrà invece su via Tacca, via Cattaneo e via Dell’Amico. Parallelamente sono ormai pronti a entrare nel vivo anche i cantieri per il restyling di tutta via Verdi e ancora dei marciapiedi di piazza Monzoni, via del Cavatore, via Solferino, via Chiesa, via Canova, via Sarteschi e via Monterosso. Il 2025 sarà però anche un anno importante per quanto riguarda il recupero di due palazzi simbolo del centro storico: palazzo Rosso e palazzo Pisani. Nel primo caso la gara è già aperta e si concluderà entro la fine del mese così che poi si potrà procedere all’aggiudicazione e all’avvio dei lavori. Per palazzo Pisani abbiamo invece dovuto rimettere mano a un progetto che in passato ha subito continui cambi di rotta. Si è dunque tornati a quella che era l’idea originaria di farne un luogo aperto alla città e ci stiamo preparando a cominciare con la messa in sicurezza della struttura utilizzando le risorse del bando per poi terminare gli interventi con risorse proprie del Comune. Proprio in questi giorni, infine, stanno riprendendo i cantieri per completare il recupero della struttura dell’ex deposito Cat di Avenza. Anche in questo caso sarà necessario andare a integrare i fondi del bando ministeriale con un investimento della nostra amministrazione che sarà funzionale alla riapertura dell’edificio e alla sua restituzione alla cittadinanza”.