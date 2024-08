Nuova passeggiata su diga porto Carrara, sindaca: “Un luogo unico”

Eugenio Giani: “La nuova passeggiata di Marina di Carrara è un’opera bella ed importante sul piano urbanistico in quanto ridisegna radicalmente, migliorandolo, il lungomare carrarese e di conseguenza lo sblocco della città di Carrara. Ne giova la relazione tra la città e il porto. Essa è stata prevista nell’ambito del progetto di abbellimento e rilancio, teso a darle una maggiore fruibilità, dell’intero lungomare. La nuova passeggiata è lunga oltre un chilometro e dà a Marina di Carrara una nuova sembianza, una nuova forma, una nuova dimensione. Con quest’opera lo sbocco a mare di Carrara non ha più nulla da invidiare alle marine più belle della Toscana e d’Italia. Un grazie sentito, per l’impegno profuso, alla sindaca di Carrara Serena Arrighi e a Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di sistema portuale”.

Mario Sommariva: “Restituiamo alla città un’opera fondamentale in grado di ricucire il rapporto tra mare e città. Un luogo aperto e familiare per i cittadini e il turismo”.