MASSA – Cecilia Sala libera, bufera post sindaco di Massa. Pd: “Persiani si scusi”

Cecilia Sala libera, è bufera sul post di Francesco Persiani, centrodestra, sindaco di Massa. Post pubblicata dopo la liberazione della giornalista, rientrata mercoledì 8 gennaio in Italia dopo la detenzione in Iran. Accolta a Ciampino dalla premier Meloni e dal vicepremier Tajani.

Pd: “Persiani si scusi”.

Lega Salvini Premier: “Pd ipocrita”.

Francesco Persiani scrive via Fb: “Felice che Cecilia Sala sia rientrata sana e salva in patria…in quella patria che grazie al nostro Presidente del Consiglio, le ha garantito la libertà, dimostrandole di dimenticare le sue passate osservazioni sui nostri marò e le ha insegnato cosa significa adesso essere cittadini italiani”.

Il Partito Democratico con una nota congiunta firmata da Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, Elisabetta Sordi, segretaria del Massa-Carrara, e Claudia Giuliani, segretaria Pd Massa.

“La libertà di stampa non è una concessione del sindaco: è un diritto fondamentale riconosciuto dalla nostra Costituzione antifascista. Il Partito Democratico esprime la propria più profonda indignazione per le recenti dichiarazioni del sindaco di Massa Francesco Persiani, che con un post su Facebook ha attaccato ingiustamente la giornalista Cecilia Sala, appena rientrata in Italia dopo il periodo di detenzione in Iran. Le sue parole, mancando di sensibilità e rispetto, rappresentano un attacco non solo personale, ma anche istituzionale alla libertà di stampa e al diritto di ogni giornalista di svolgere il proprio lavoro senza timore di ritorsioni”.

Poi: “Cecilia Sala è nota per il coraggio e la dedizione con cui riporta la verità dai luoghi più pericolosi del mondo in cui sono in corso guerre. Il sindaco Persiani avrebbe dovuto accogliere la notizia del suo ritorno in Italia con gioia, unendosi a tutto il nostro Paese nel celebrare la sua liberazione, frutto di un’azione diplomatica unitaria. Essere sindaci richiede rispetto per il proprio ruolo istituzionale, che deve prevalere su appartenenze politiche o polemiche pretestuose. In Italia, la libertà di stampa non è una benevola concessione, ma un diritto fondamentale riconosciuto a tutti grazie alla nostra Costituzione democratica e antifascista.

“Chiediamo al sindaco di Massa di ritirare immediatamente le sue dichiarazioni e di porgere le sue scuse a Cecilia Sala. Invitiamo tutte le forze politiche e i cittadini a unirsi nel difendere i valori fondamentali della nostra democrazia: tra questi, il rispetto per chi rischia la vita per garantire un’informazione libera e indipendente. Il Pd continuerà a sostenere tutti i giornalisti che, come Cecilia Sala, lavorano con passione e determinazione per tutelare il diritto di tutti noi a essere informati”.

Filippo Frugoli, Lega Salvini premier, consigliere Comune di Massa: “Ancora una volta il Partito Democratico dimostra di essere maestro di polemiche sterili e ipocrisia. Gli attacchi rivolti al sindaco di Massa Francesco Persiani sono un palese tentativo di distogliere l’attenzione dai veri problemi della nostra regione e di screditare un’amministrazione che lavora seriamente per il territorio. Trovo assurdo che il Pd parli di libertà di stampa quando per anni ha tollerato un pensiero unico che tenta di soffocare ogni voce critica o fuori dal coro. Le dichiarazioni del sindaco Persiani non sono altro che un’opinione legittima ed equilibrata, che esprime la felicità di tutti noi nel vedere una nostra connazionale tornare in Patria e auspica che la stessa Cecilia possa ora capire quanto importante fosse riportare a casa anche i marò. Certamente non rappresenta un attacco alla libertà di stampa, come vorrebbero far credere questi maestri di retorica vuota”.

Cgil Massa Carrara con il segretario Nicola Del Vecchio

: “In queste ore dovremmo tutti festeggiare, senza se e senza ma, la liberazione ed il ritorno in Italia di Cecilia Sala. Il sindaco di Massa invece commenta la vicenda con un post davvero imbarazzante che accosta la vicenda di Cecilia a quella dei due marò detenuti in India rinfacciando alla giornalista dei vecchi tweet sul tema”.