CARRARA – Salvini a Carrara, il vicepremier al funerale segretario provinciale Lega

Matteo Salvini a Carrara. Il vicepremier, segretario nazionale Lega, al funerale del segretario provinciale Lega di Massa Carrara Nicola Pieruccini, scomparso il 2 ottobre, che si è tenuto nella chiesa di San Pietro a Carrara Avenza nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre.

Il cordoglio di Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega: “Il tuo cuore era grande, forse troppo grande e alla fine non ce l’ha fatta. Eri sempre in prima linea, le tue feste son sempre state le più belle di tutta la Lega Toscana, lì si respirava davvero la voglia di stare insieme per condividere idee e progetti. Eri un punto di riferimento e io non dimenticherò mai l’impegno che hai speso per aiutarmi in tutte le campagne elettorali che ho affrontato. Sei stato l’immagine autentica della Lega che amo, quella verace che sa stare in mezzo alla gente e non ha paura di niente e di nessuno”.

Il cordoglio della sindaca di Carrara Serena Arrighi, Pd: “Con lui, in questi quasi due anni e mezzo di mandato, avevo avuto numerosi confronti, alcuni anche accesi, ma sempre all’interno del rispetto reciproco e di un buon rapporto personale. La sua tenacia appassionata e l’impegno politico che Nicola ha portato avanti nel tempo rimarranno nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto modo di lavorare con lui. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, giungano alla moglie e alla figlia le più sentite condoglianze”. Francesco Persiani, sindaco di Massa, centrodestra: “Un uomo determinato, sempre pronto a difendere con coraggio le proprie idee. La sua improvvisa scomparsa mi addolora profondamente. In questo momento il mio pensiero è rivolto alla moglie Alida e alla figlia Veronica cui esprimo il mio affetto e vicinanza e a cui porgo le mie più sentite condoglianze anche a nome dell’amministrazione comunale”.

Alessandro Amorese, deputato apuano FdI: “Il nostro ricordo, umano e politico, è e sarà sempre quello di una persona sincera, schietta e mai banale, doti ormai sempre più rare, che possono contenersi in una sola parola: serietà”.

Fabrizio Rossi, deputato e coordinatore regionale toscano FdI: “Pieruccini è stato un dirigente militante capace, instancabile e ha posto il bene del proprio partito e della politica come primari, senza mai far prevalere la propria ambizione personale. Il mondo politico toscano perde una persona leale e diretta, che mancherà”.