La serie B in campo per Santo Stefano: a Pisa la capolista Sassuolo

“Siamo soddisfatti della recente vittoria contro il Cosenza – dice mister Toscano – abbiamo dato un’importante dimostrazione, prima di tutto a noi stessi, delle qualità di cui siamo in possesso, del resto è stato un successo meritato e contro una nostra diretta rivale per la salvezza. Vincere trasmette entusiasmo, sia ai ragazzi che scendono in campo sia a tutto l’ambiente Carrarese. Per la gara con la Sampp ai ragazzi ho già detto che pretendo che la squadra sia caparbia e coraggiosa in campo, poiché sarà fondamentale proporre il nostro solito atteggiamento, oltre che una strategia tattica che potrà avere un tema variabile che potrà essere, a seconda di quello potrem valutare, aggressione alta oppure pressione limitata in alcune zone o ancora un’attesa per aspettare i nostri avversari”.

La Carrarese proprio oggi ha annunciato un nuovo arrivo: Gianluca Mazzi che si legherà al club apuano sino al 30 giugno. Il portiere, classe 2003, noto per gli ottimi riflessi e la sicurezza nelle uscite, vanta svariate presenze in Serie D, la maggior parte delle quali con le maglie di Anconatese e Legnano. Nell’ultima stagione a difesa della porta della squadra lombarda ha messo a referto anche 8 clean sheet.