A Massa i campionati italiani di skateboard

Massa ospiterà il campionato italiano di skateboard park 2024

domani (13 luglio) e sabato allo skatepark di viale Roma, uno dei più moderni in Italia. L’evento attirerà i migliori skater da tutto il paese per due giorni di pura adrenalina e competizione.

Le gare si suddivideranno in tre categorie: Junior (8-13 anni), Open (da 8 anni in su) e Master (35+ anni) maschile e femminile. I partecipanti si sfideranno per vincere premi in materiale e un montepremi di mille euro nella categoria Open. I primi tre classificati della categoria Open oltre a vincere il titolo, avranno l’onore di rappresentare l’Italia ai mondiali di skateboard 2024 durante i World Skate Games.

Durante l’evento, gli skater saranno giudicati sulla base della difficoltà, originalità e fluidità dei trick eseguiti. Le qualifiche si terranno sabato, seguite dalle finali domenica.

Inoltre, l’evento offrirà una vivace area pedonale con bancarelle per il pubblico.

Lo skateboard, diventato sport olimpico dalla scorsa edizione di Tokyo 2020, vedrà due atleti italiani proprio nella disciplina Park alle Olimpiadi di Parigi 2024: Alessandro Mazzara e Alex Sorgente che gareggeranno il 7 agosto.

Nella scorsa edizione, lo skateboard è stata la disciplina più seguita sui social, dimostrando la crescente popolarità di questo sport tra il pubblico globale.

Lo skate, tanto amato dai giovani, non è solo uno sport, ma una cultura in continua evoluzione, che incarna valori di creatività, libertà e comunità. La disciplina park, in particolare, esalta le abilità tecniche e le capacità dei rider.

Questo campionato è stato possibile grazie al lavoro sinergico del Comune di Massa, dell’Asd Massa Skate Club e della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr) per promuovere uno sport tanto seguito dai giovani e loro famiglie.

Il campionato italiano di Skateboard Park 2024 rappresenta un’opportunità imperdibile per vedere in azione i migliori talenti italiani dello skateboard e vivere un weekend all’insegna dello sport e del divertimento.