Carrarese, mister Calabro dopo la prima vittoria: “Ci siamo dimenticati di essere una neopromossa”

CARRARA – Prima storica vittoria per la Carrarese in serie B. Il successo è arrivato all’Arena Garibaldi di Pisa, campo neutro che i gialloblu utilizzeranno in attesa della fine dei lavori allo stadio di Carrara.

Entusiasta, a fine match, mister Antonio Calabro: “Sono molto soddisfatto di questa prestazione: avevamo bisogno di fare punti per dare un senso alle ottime partite disputate fino ad ora, in cui alla squadra è mancato veramente solo il risultato. Sono fiero di questo gruppo, che anche oggi è sceso in campo con il giusto atteggiamento e la mentalità che sempre richiedo. Siamo stati capaci di infiammare il nostro pubblico con azioni degne di questa categoria e battendo una squadra di grande qualità e più esperta di noi. Abbiamo approcciato da subito bene questa gara, creando pericoli con una notevole fluidità di gioco e la capacità che abbiamo avuto di non arretrare, nemmeno sul 2-0, rende merito al lavoro che quotidianamente svolgiamo”.

“Siamo scesi in campo – aggiunge – dimenticandoci di essere una neopromossa, proponendo le nostre idee di gioco e facendo capire da subito agli avversari che la voglia di prenderci i tre punti oggi era molta. Questa storica vittoria è dei ragazzi, per tutta la piazza, per tutti i tifosi che anche oggi erano in tantissimi a sostenerci, il loro calore e l’affetto che ci hanno dimostrato durante tutta la partita di oggi ha fatto la differenza, come sempre del resto. Ho effettuato dei cambi rispetto alla sfida di Cremona, in questa fase della stagione le energie devono necessariamente essere ben dosate e alcuni ragazzi avevano bisogno di rifiatare; ma, nonostante ciò, non ho avuto alcuna difficoltà a schierare giocatori come Capello e Giovane dal primo minuto per la prima volta in stagione, poiché tutta la rosa che ho a disposizione, durante la settimana, mi garantisce la consapevolezza di poter fare affidamento su tutti gli effettivi”.

“Per quanto riguarda il mercato – conclude – la società sta lavorando molto bene; mi ha messo a disposizione una rosa degna di nota, avendo portato a Carrara giocatori giovani e di qualità, che gradualmente si stanno mettendo in mostra. Dopo Hermannsson, difensore di cui avevamo bisogno per completare il reparto, potrebbe arrivare qualche altro tassello, ma sono tranquillo a prescindere da ciò che sarà, poiché la fiducia nella società è totale.”

Mattia Finotto, autore della rete del 2-0, aggiunge entusiamo: “Sono molto felice di questa prima vittoria in campionato, ce la meritavamo dopo due prestazioni positive che purtroppo, non ci avevano portato punti. Sono soddisfatto del primo goal stagionale, ma ancor di più della vittoria e dell’atteggiamento che la squadra ha avuto per tutta la gara. Per quanto riguarda il mio ruolo in campo, non ho preferenze, poiché essere interscambiabili nel reparto offensivo può essere un’arma e il mio obiettivo rimane sempre quello di mettermi sempre al servizio della squadra. Il campionato sarà lungo e pieno di difficoltà: già da domani, consapevoli delle nostre qualità, dovremo concentrarci sulla partita difficile che ci aspetta domenica.”