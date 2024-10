Carrarese, successo netto allo stadio dei Marmi con il Cittadella

Getting your Trinity Audio player ready...

Carrarese – Cittadella 3-0CARRARESE (3-5-2)

: Bleve, Imperiale, Illanes, Coppolaro, Bouah (60’ Zanon), Schiavi (73’ Giovane), Capezzi, Cicconi, Palmieri (60’ Falco), Cherubini (85’ Guarino), Cerri (60’ Finotto).

A disposizione: Mazzini, Oliana, Panico, Zuelli, Shpendi, Capello, Belloni. Allenatore: Calabro

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Carissoni, Pavan, Angeli (69’ Cecchetto), Masciangelo (66’ Rizza), Amatucci, Vita, Branca, Cassano (46’ Ravasio), Rabbi (66’ Pandolfi), Desogus (66’ Tessiore). A disposizione: Maniero, Salvi, Piccinini, D’Alessio, Voltan, Magrassi, Tronchin. Allenatore: Dal Canto.

ARBITRO: Rutella di Enna

RETI: 13’ e 27’ Cerri, 37’ Cherubini

NOTE: Ammoniti Ravasio

CARRARA – Vittoria netta della Carrarese con il Cittadella ai Marmi di Carrara, ritrovato ‘catino’ dove il tifo gialloblu rappresenta l’arma in più.

Avvio di marchio azzurro, con i ragazzi di mister Antonio Calabro che sbloccano il risultato dopo appena 13 minuti di gioco grazie alla seconda rete in campionato di Leonardo Cerri, abile nel ricevere il cross dalla sinistra di Cicconi e colpire di testa spiazzando Kastrati per il momentaneo 1-0.

Al 27’ sono ancora i padroni di casa a colpire, e ancora una volta è Leonardo Cerri a segnare il gol del raddoppio, calciando da fuori area a porta sguarnita, sfruttando così al meglio un’incertezza difensiva tra il portiere del Cittadella e Carissoni.

Dopo pochi minuti, il Cittadella si riaffaccia in avanti, tentando la reazione al doppio svantaggio, portandosi pericolosamente in avanti e arrivando al tiro con Cassano, che con una conclusione da fuori non impensierisce l’estremo difensore azzurro.

Nella fase finale della prima frazione di gioco sono ancora gli azzurri a trazione anteriore ad occupare la metà campo avversaria, trovando al minuto 37 la rete del 3-0: Cherubini riceve la sfera dalla sinistra da Cicconi e con una finta “mette a sedere” il difensore avversario, scaricando un bolide sotto la traversa su cui nulla può Kastrati.

All’ultimo minuto la Carrarese rischia addirittura di dilagare: solo il palo ferma il piattone di Bouah che raccoglie un passaggio filtrante di Palmieri che lo libera per la conclusione a pochi metri dalla porta.

La ripresa inizia con un cambio di formazione per gli ospiti e con un Cittadella vivace, capace di impensierire Bleve con una conclusione di Rabbi, al termine di una ripartenza pericolosa, seppur ben neutralizzata dal portiere dei toscani. Nella parte centrale del secondo tempo fase di stasi della partita, le due compagini, infatti, faticano a trovare spazi nelle rispettive trequarti avversarie, la Carrarese resta in gestione della gara.

Al 83’ ripartenza fulminea degli apuani: Falco avanza palla al piede per trenta metri, servendo successivamente con un filtrante Finotto che dall’interno dell’area di rigore non trova lo specchio della porta calciando fuori, alla destra di Kastrati.

Pochi minuti dopo, si riaffaccia in avanti il Cittadella con Ravasio, che tenta la conclusione dalla sinistra al termine di un contropiede, sbattendo, però, ancora una volta sul muro Bleve.

La sfida al Dei Marmi termina dopo i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara. La Carrarese di mister Antonio Calabro torna alla vittoria, la prima stagionale a Carrara, e porta così a quattro la striscia di risultati utili consecutivi.