Carrarese, un punto prezioso al Druso contro il Sudtirol

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis, Barreca (46’ Davi), Casiraghi (68’ Tait), Pietrangeli, Belardinelli (46’ Pyyhtiä), Giorgini, Merkaj, Veseli, Molina (88’ Kofler), Odogwu (77’ El Kaouakibi), Praszelik. A disposizione: Poluzzi, El Kaouakibi, Masiello, Rover, Mallamo, Gori, Pyyhtiä, Tait, Ceppitelli, Davi, Kofler, Vergani. Allenatore: Castori.

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo, Fontanarosa, Oliana (83’ Cerri), Imperiale, Zanon, Zuelli, Schiavi (77’ Capezzi), Giovane (68’ Belloni), Cicconi, Melegoni (68’ Cherubini), Finotto (76’ Torregrossa). A disposizione: Ravaglia, Mazzi, Cherubini, Milanese, Bouah, Cavion, Manzari, Belloni, Capezzi, Cerri, Torregrossa. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Tremolada di Monza (Lomardi di Cinisello Balsamo e Politi di Lecce)

RETI: 17’ Giovane, 59’ Merkaj, 73’ Molina, 92’ Torregrossa.

NOTE: Ammoniti Oliana, Praszelik, Giovane, Schiavi, Merkaj, Fontanarossa, Capezzi. Espulso Praszelik al 66’

BOLZANO – La acciuffa nel recupero la Carrarese a Bolzano: un 2-2 che muove la classifica in una zona salvezza in cui non sono ammessi passi falsi.

Al 16’ la prima occasione del match è della Carrarese: Finotto, pescato in profondità, riesce nella protezione della sfera e nello scarico su Melegoni, che prova il tiro dal limite dell’area, sul quale intervengono i guantoni di Adamonis, che sventano la minaccia in corner.

Solo un minuto dopo sblocca il match la Carrarese: dalla fascia sinistra parte un cross dai piedi di Zanon, sul quale si avventa Giovane a centro area, trovando il primo gol della sua stagione.

Nella seconda parte dei primi quarantacinque minuti di gioco prova ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Fiorillo il Südtirol, ma la squadra di Castori fatica a trovare trame di gioco potenzialmente pericolose.

Ritmi lenti in avvio di ripresa. Il primo squillo, però, è della squadra di Bolzano con il neoentrato Pyyhtiä, che dai venti metri prova una conclusione facile preda di Fiorillo. Al 58’ trova il pareggio il Südtirol con Merkaj: all’interno dell’area, il numero 33 sfrutta la ribattuta di Fiorillo sulla conclusione di Odogwu e trova il tap-in dell’1-1 parziale.

Al 65’ ancora il Südtirol pericoloso con Pyyhtiä, che, sullo scarico di Merkaj, tenta una conclusione che termina a pochi centimetri dal palo della porta di Fiorillo. Al 67’ un’entrata in ritardo di Praszelik costa al giocatore del Südtirol il secondo cartellino giallo e, dunque, la squadra di Castori resta in dieci uomini. Al 72’ trova un gol bellissimo il Südtirol con Molina: il cross di Giorgini è un assist perfetto per la conclusione al volo da fuori area del numero 79, con la palla che termina precisa all’incrocio dei pali. Fiorillo può solo osservare.

All’86’ un cross di Cherubini dalla sinistra scaturisce una potenziale occasione da goal, ma il colpo di testa di Cerri termina alto sopra la traversa.

Al 91’ è Torregrossa a trovare il primo gol in maglia Carrarese: un colpo di tacco sull’assist di Cherubini vale la rete del pareggio per gli azzurri al Druso.

Al termine dei quattro minuti di recupero, termina il match di Bolzano: un punto prezioso in chiave salvezza per le compagini di Castori e Calabro.