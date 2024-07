Tredici gol per la Carrarese nell’amichevole in famiglia con la Primavera

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Prima amichevole di stagione, al Lunezia di Pontremoli, per la Carrarese di serie B. La formazione gialloblù di mister Calabro ha affrontato la Primavera 3.

Il primo gol stagionale è di Nicolas Schiavi. Poi, in successione, sono andati a segno Belloni su assist di Zanon e bomber Finotto, abile a sfruttare le assistenze di Capello prima e Palmieri poi per la doppietta personale. Nel tabellino entrano pure Capello e successivamente Zanon. Implacabile Mattia Finotto che ha realizzato altri due gol e ancora Capello che si è tolto un’altra soddisfazione a livello personale.

Nella ripresa girandola di cambi e sugli scudi Giuseppe Panico, che realizza una tripletta con una rete su assist del nuovo arrivato Scheffer. Gioia anche per Palermo che trova la via della rete.

A parlare dopo il primo test in famiglia è Mattia Finotto: “Come è normale che sia – spiega – in questa fase si fatica ma è importante per prepararsi al meglio in vista delle tante partite da affrontare e poi avere la stessa squadra, lo stesso mister e lo stesso entusiasmo dell’anno scorso rappresentano un vantaggio. Siamo un gruppo ben collaudato e questo aiuta anche i nuovi arrivi ad integrarsi al meglio perché c’è grande disponibilità verso tutti”.

“Per la stagione di serie B – spiega – sono molto fiducioso, ci stiamo preparando al meglio, siamo davvero un bel gruppo e non vedo l’ora di iniziare per giocarci partite di grande livello”

La preparazione proseguirà in quel di Pontremoli con il prossimo match amichevole, ben più probante, che sarà contro la Virtus Entella il 28 luglio a Tavarone.