A Pisa un giardino intitolato alla memoria del parà morto nella caserma della Folgore

PISA – Un’area verde, davanti alla caserma Gamerra, intitolata al parà della Folgore Emanuele Scieri, morto all’interno della struttura militare nel 1999 e per il quale è ancora il corso il processo per attribuire le responsabilità.

Lunedì 14 ottobre alle 10, la cerimonia di intitolazione in via di Gello. Saranno presenti il sindaco di Pisa, Michele Conti, e l’assessora alla partecipazione e ai servizi demografici, Gabriella Porcaro.

“La nostra amministrazione – dichiara l’assessora Porcaro – porta a compimento un percorso avviato con delibera di giunta del 2020 con la quale si proponeva, nei pressi della via di Gello, l’intitolazione di un giardino a Emanuele Scieri. La cerimonia di intitolazione, che si svolgerà alla presenza del fratello di Emanuele, Francesco Scieri e della madre Isabella Guarino, è stata fortemente voluta dalla nostra amministrazione in segno di profondo rispetto e di vicinanza ai suoi familiari e ai suoi amici. Per mantenere vivo il ricordo di Emanuele Scieri abbiamo deciso di dedicargli un albero, il liquidambar, che nella cultura orientale evoca la pace e la meditazione. Un semplice gesto con cui intendiamo riconoscergli una degna memoria nella città in cui aveva iniziato un importante capitolo della sua vita”.