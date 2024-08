Ciclista di 37 anni muore schiacciato dalle ruote di un autobus

Getting your Trinity Audio player ready...

VICOPISANO – Dramma per un ciclista nella mattinata del 19 agosto a Vicopisano, nella frazione di Cucigliana, in provincia di Pisa.

In uno scontro con in bus di linea in via Orsini, nelle vicinanze dell’ufficio postale, intorno alle 9 del mattino, un uomo di 37 anni di Bientina è morto, schiacciato dalle ruote del mezzo del trasporto pubblico locale, per cause ancora in via di accertamento.

La vittima è Alessio Cerullo, cicloamatore esperto e dipendente di Acque Spa.

Secondo le informazioni raccolte dalle forze dell’ordine l’uomo si sarebbe trovato in compagnia di altri ciclisti, che non sarebbero però stati coinvolti nell’incidente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza con medico a bordo, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.