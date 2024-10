Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Materiale combustibile nei locali: sindaco di Pisa chiude undici attività

Materiale combustibile nei locali in zona stazione a Pisa, il sindaco Michele Conti ha firmato undici ordinanze che prevedono la chiusura, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, di altrettante attività commerciali situate nell’area della stazione centrale.

I provvedimenti sono stati adottati a seguito dei controlli effettuati nelle settimane scorse dal nucleo Polizia annonaria della Polizia Municipale, che hanno consentito di verificare come all’interno dei locali fossero presenti ingenti quantitativi di materiale combustibile. Da qui la necessità di adottare misure per imporre la diminuzione del materiale presente, al fine di ridurre il carico di incendio e, di conseguenza, la minaccia per l’incolumità pubblica.

Sindaco Conti: “Si tratta di attività che si trovano al piano terra di edifici condominiali abitati da numerose persone e nelle immediate vicinanze di altri esercizi commerciali e aree pubbliche, per cui l’eventuale propagazione di un incendio rappresenterebbe un rischio elevatissimo per l’incolumità di persone e cose. Una problematica segnalata per altro più volte, anche recentemente, dal comitato dei residenti della stazione. Il campanello di allarme è suonato nel luglio dello scorso anno quando divampò un incendio in un negozio di via Vespucci. Come si ricorderà il rogo coinvolse anche il resto dell’edificio e un’altra attività commerciale, rendendo inagibili i locali e costringendo all’evacuazione alcune famiglie. Siamo quindi intervenuti in maniera decisa sul fenomeno per garantire il rispetto delle normative di sicurezza e la tutela dell’incolumità pubblica che rappresentano una priorità per la nostra amministrazione. Con la neocostituita Polizia amministrativa-annonaria il Comune è ora in grado di far rispettare i regolamenti le ordinanze in materia, grazie a sistematiche attività di verifica e controllo”.