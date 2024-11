Muore dopo giorni di agonia anziano aggredito al pronto soccorso di Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Si è consumata la tragedia dopo l’aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa dello scorso 8 novembre.

È morto Giorgio Tani, il 79enne di San Giuliano Terme che era stato spintonato e gettato violentemente a terra da un uomo di 47 anni, sotto gli effetti dell’alcol, poi arrestato.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, ora il responsabile dovrà rispondere del reato di omicidio.

A dare la notizia del decesso il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli: “Ho appreso quest’oggi la triste notizia della scomparsa del nostro concittadino Giorgio Tani, avvenuta a seguito di un’aggressione presso l’ospedale di Cisanello giorni addietro. Un brutto episodio che non dovrebbe succedere mai, soprattutto in un luogo in cui si cura la salute delle persone. Esprimo le mie sentite condoglianze e tutta la vicinanza ai familiari a nome dell’amministrazione comunale”.

Michele Conti, sindaco di Pisa: “Un’altra morte assurda che doveva essere evitata. Non ce l’ha fatta l’anziano aggredito da una persona ubriaca nella sala d’aspetto del pronto soccorso di Cisanello. A nome di tutta la città esprimo le mie condoglianze più sentite alla famiglia, travolta da questa ingiusta e inaccettabile tragedia. Inaccettabile anche perché avvenuta in un luogo di cura che dovrebbe essere sicuro soprattutto per le persone più fragili.

Si fa sempre più impellente il problema della sicurezza negli ospedali della Toscana , dove chi va per curarsi o per assistere i familiari deve poterlo fare con la massima tranquillità. Dove i tanti medici e infermieri, che lavorano quotidianamente per la salute di tutti noi, sono esposti ogni giorno al rischio di aggressioni verbali e fisiche.