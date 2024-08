Rapinato dopo un appuntamento su un sito di incontri: un arresto e una denuncia

I carabinieri nelle vicinanze dell’abitazione, dopo la chiamata di soccorso, hanno intercettato solo uno dei due soggetti, che è stato trovato in possesso di tre cacciaviti di grosse dimensioni, custoditi nel proprio zaino. L’uomo è stato arrestato per rapina in concorso e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e, a seguito di accertamenti, è risultato inoltre gravato dell’ordinanza per l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal tribunale di Lucca per reati contro il patrimonio.

A conclusione delle formalità, l’autorità giudiziaria ne ha disposto la liberazione, ma contestualmente è stato condotto in carcere per la misura cautelare pendente.

Per il complice, identificato in un secondo momento, è scattata la denuncia per rapina in concorso. Gli arnesi sono stati posti sotto sequestro, mentre la refurtiva non è stata rinvenuta.