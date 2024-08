Tre discariche abusive nascoste nella vegetazione scoperte dalla Guardia di Finanza di Pisa

PISA – Tre discariche abusive in provincia di Pisa. Zone in cui è stato gettato, seminascosto dalla vegetazione, davvero di tutto.

A scoprirle è stata la Guardia di Finanza di Pisa, che ha sequestrato le aree, per un totale di 22765 metri quadrati. Ad operare sono stati il gruppo di Pisa e le compagnie di Pontedera e San Miniato che hanno individuato aree adibite a discariche incontrollate di rifiuti nei comuni di Cascina, Calcinaia e San Miniato, nascoste dalla fitta ed incolta vegetazione.

I controlli hanno consentito di riscontrare l’assenza delle prescritte autorizzazioni e la mancanza della necessaria impermeabilizzazione, da cui conseguentemente derivano alti rischi di infiltrazione di sostanze nocive nel terreno sottostante e nei vicini bacini d’acqua, comportando un grave pericolo per la salute pubblica.

Nelle aree erano stati riversati quintali di rifiuti speciali, pneumatici, 343 veicoli fuori uso, parti meccaniche, motori e batterie esauste, elettrodomestici e scarti edilizi, in violazione della normativa ambientale ed in spregio alle cautele indispensabili per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

All’esito dei dovuti accertamenti le Fiamme Gialle pisane hanno sottoposto a sequestro le aree coinvolte ed i rifiuti depositati, denunciando all’autorità giudiziaria, complessivamente 5 persone: i proprietari dei terreni ed in un caso titolare di un’attività commerciale di riparazioni meccaniche di autoveicoli, per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata come previsto e punti dal Testo unico ambientale.