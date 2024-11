Trovato un lupo ucciso a colpi di arma da fuoco nelle campagne di Palaia

PALAIA – Un lupo ucciso nelle campagne di Palaia, in provincia di Pisa. È quanto hanno segnalato alcune persone ai carabinieri del Nucleo forestale di Pontedera.

I militari sono intervenuti in località Barbinaia per recuperare la carcassa di un lupo adulto, verosimilmente ucciso da un colpo d’arma da fuoco. Le lesioni riportate dall’animale sono state riscontrate da personale veterinario. La carcassa è stata sequestrata e affidata all’Istituto zooprofilattico di Pisa per ulteriori esami necroscopici. L’episodio è stato segnalato all’autorità giudiziaria e sono in corso indagini per individuare i responsabili di questo grave reato.

Nel corso di altri controlli, i carabinieri forestali di Pomarance hanno sanzionato il titolare di un agriturismo per aver somministrato prodotti alimentari provenienti da fuori regione Toscana, in violazione delle normative vigenti, ed in altra circostanza, un cittadino per non aver installato il previsto misuratore di prelievo sull’impianto di attingimento acque pubbliche.