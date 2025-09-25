15.8 C
Firenze
giovedì 25 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dal Serchio al canale dei Navicelli: la storia delle acque pisane in 22 scatti

Secoli di legame tra città e corsi d’acqua, dai Lungarni ai canali storici, con ingresso gratuito a Palazzo Gambacorti

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
lungarno pisa
Foto di: archivio / DC
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – In occasione dei 550 anni dalla costituzione dell’attuale Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, il Comune di Pisa presenta la mostra fotografica Pisa e le sue acque. Secoli di convivenza. L’iniziativa celebra l’evoluzione del territorio e il rapporto secolare della città con fiumi, canali e opere idrauliche.

Curata da Fabio Muzzi, la mostra sarà inaugurata venerdì 26 settembre alle ore 9.00 nella saletta atrio di Palazzo Gambacorti, Lungarno Gambacorti. L’esposizione rimarrà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7,30 alle 19,30, con ingresso gratuito. In parallelo, le fotografie saranno visibili anche sui totem digitali collocati nel centro città.

Il percorso espositivo propone 22 scatti che raccontano il legame di Pisa con le acque. Dalle vedute dei Lungarni e di Piazza delle Gondole, alle piccole fontane cittadine. Le immagini documentano anche il sistema fluviale, con il Serchio e il canale noto come “Fiume morto”, e le opere storiche realizzate dall’Ufficio Fiumi e Fossi: dal Trabocco delle Bocchette a Putignano (1558), al canale dei Navicelli (1606), fino alla chiesa della Madonna dell’Acqua (1648).

La mostra include inoltre un video originale che racconta il ruolo dell’acqua a Pisa, definita come “elemento che unisce e non divide la città”, offrendo uno sguardo contemporaneo e simbolico sul rapporto tra territorio e civiltà.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.8 ° C
16.5 °
15.6 °
89 %
4.1kmh
75 %
Gio
16 °
Ven
22 °
Sab
23 °
Dom
23 °
Lun
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Serie A (10)santi del giorno (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati