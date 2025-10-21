14.9 C
Scuola Sant’Anna: 116 giovani ricercatori per costruire il futuro della scienza

Cerimonia di benvenuto per le nuove leve della ricerca: borse di studio, interdisciplinarità e visione globale al centro della giornata inaugurale

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
PhD Welcome Day
Foto di: sito web / santannapisa
1 ' di lettura
PISA – Alla Scuola Superiore Sant’Anna si rinnova l’appuntamento con il Ph.D. Welcome Day, l’evento che segna l’inizio del percorso per le nuove dottorande e i nuovi dottorandi. L’iniziativa si terrà martedì 21 ottobre, dalle 9.30, nell’Aula Magna della Scuola, e rappresenta non solo un momento di accoglienza, ma anche il primo passo in un cammino di ricerca e innovazione.

Saranno 116 i giovani ricercatori e ricercatrici ammessi ai dieci programmi di dottorato promossi dalla Scuola, tutti sostenuti da borse di studio. Una selezione che premia merito, curiosità scientifica e capacità di lavorare in modo interdisciplinare.

Alla cerimonia interverranno il rettore Nicola Vitiello, il coordinatore dei Ph.D. Alessio Moneta, la rappresentante delle allieve e degli allievi Elena Luzzara e i coordinatori dei singoli corsi di dottorato.

I programmi di dottorato della Scuola Superiore Sant’Anna confermano la loro vocazione internazionale, con oltre il 30% di studenti stranieri, una percentuale tra le più alte del panorama accademico italiano. La Scuola si distingue per la capacità di collegare la ricerca di base a quella applicata, rispondendo alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo industriale e dalle istituzioni pubbliche.

Tutte le posizioni sono finanziate integralmente: ogni dottoranda e dottorando riceve una borsa di studio annuale, rinnovabile sulla base dei risultati raggiunti.

Come sottolineano i promotori, il Ph.D. Welcome Day è “un momento simbolico, ma anche concreto: l’avvio di un percorso in cui ogni idea può diventare motore di cambiamento e crescita per la società”.

© Riproduzione riservata

