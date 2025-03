Alla Fattoria di Migliarino un ciclo di seminari sui temi della sostenibilità e dell’innovazione digitale

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Un ciclo di seminari dal 20 al 22 marzo sui temi della sostenibilità e dell’innovazione digitale.

Si chiama Generali Spring Camp 2025 l’innovativo progetto promosso da Agenzia Generali di Pisa in collaborazione con l’ateneo dedicato agli studenti dell’università di Pisa. L’obiettivo è quello di contribuire a rafforzare le competenze analitiche e di problem solving di un gruppo di studenti, per migliorare la probabilità di un efficace inserimento in contesti lavorativi differenziati, non necessariamente limitati all’ambito assicurativo.

Attività previste

Gli studenti selezionati parteciperanno a un ciclo di seminari residenziale che vedrà interventi tenuti da figure aziendali di particolare rilievo sia di Generali che di altre realtà imprenditoriali, e talk, in cui più relatori dialogheranno intorno ai temi oggetto del progetto. Agli studenti ammessi al programma sarà offerto l’alloggio e il vitto gratuito per l’intera durata delle attività.

Generali assegnerà agli studenti un Project Work. Gli studenti dovranno lavorare in gruppi e presenteranno i risultati nella giornata conclusiva davanti a una commissione, formata da docenti dell’università e referenti di Generali, che valuterà i lavori.

Qui il programma dettagliato.

Attestato di partecipazione

Tutti gli studenti che avranno completato le attività previste dal progetto riceveranno un attestato di partecipazione e l’open badge.

Sede dell’evento

Il camp si terrà nella Fattoria di Migliarino, dove i partecipanti saranno coinvolti in varie attività di gruppo immersi nel magnifico scenario del Parco di San Rossore.

Informazioni

Evento ideato da Generali Agenzia di Pisa, in collaborazione con l’università di Pisa, referente è il professor Vincenzo Zarone del Dipartimento di economia e management, con il supporto del Career Service.

Per tutte le info clicca qui.