Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Edilizia residenziale pubblica Pisa: nuovi appartamenti per 24 famiglie

Edilizia residenziale pubblica a Pisa, sopralluogo del sindaco Michele Conti al cantiere in corso per la costruzione di 24 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in via da Morrona nel quartiere San Giusto.

A fare il punto della situazione sui lavori, con il sindaco Michele Conti, il vicesindaco e assessore a lavori ed edilizia pubblica Raffaele Latrofa e la presidente di Apes Chiara Rossi.

Il cantiere per la costruzione dei nuovi 24 alloggi, illustra il Comune di Pisa, fa parte di una serie di interventi volti alla riqualificazione urbana del quartiere San Giusto, ed è finanziato con fondi del Comune di Pisa, fondi ministeriali del bando periferie e in minima parte con incentivi GSE, per un importo complessivo di 5.642.845 euro. I nuovi alloggi ospiteranno 24 famiglie attualmente residenti in due edifici che si trovano in via di Quarantola, che successivamente saranno demoliti per lasciar spazio alla creazione di una nuova piazza a servizio del quartiere.

Sindaco Michele Conti: “Un intervento importante. Un investimento di 5.6 milioni di euro, che fa parte di una più ampia riqualificazione e che coinvolge gran parte del quartiere San Giusto, a ridosso della Stazione, e rientra nel progetto Binario 14. Un’opera di rigenerazione urbana che vede protagonista ancora una volta l’amministrazione comunale di Pisa che in questi anni, dal 2018 ad oggi, ha investito una cifra complessiva di oltre 60 milioni, tra risorse statali intercettate, grazie a bandi ministeriali, PNRR e Pinqua, e risorse proprie del Comune. A questo aggiungiamo gli investimenti dell’amministrazione sugli alloggi di risulta che ristrutturiamo e mettiamo ogni anno a disposizione degli assegnatari: da qui a febbraio 2026 ne consegneremo altri 59. Un impegno enorme e congiunto da parte di Comune e Apes, che stiamo portando avanti di pari passo ai grandi interventi del Pinqua, il piano innovativo per la qualità dell’abitare, in corso in questo momento sia nei piazzali a Porta a Lucca che a Cisanello”.

Vicesindaco Latrofa: “Siamo molto soddisfatti di vedere come procede la costruzione dei due fabbricati, grazie a un investimento finanziato per metà dal Comune e per metà dalla presidenza del Consiglio dei ministri, e che prevede, oltre ai 24 alloggi, i parcheggi e l’area a verde a servizio dei residenti. Da sottolineare che tutte le parti condominiali saranno completamente accessibili alle persone disabili, e due alloggi sono riservati a persone con disabilità. I fabbricati vengono costruiti nel rispetto dei più alti standard di qualità e sono progettati per ridurre al massimo il consumo energetico, consentendo una migliore qualità della vita agli inquilini. Gli edifici di via di Quarantola che si liberano, saranno successivamente demoliti per lasciar spazio alla creazione di una nuova piazza pubblica a servizio del quartiere”.

L’edificio di via da Morrona, realizzato con struttura portante in cemento armato e tamponamenti in muratura, spiega il Comune di Pisa, si sviluppa per quattro piani fuori terra oltre ad un piano interrato che ospiterà locali tecnici e cantine. Ogni piano ospiterà 6 alloggi. La distribuzione interna degli alloggi rispecchia le prescrizioni di progettazione Erp e le prescrizioni dettate dal regolamento edilizio e dalle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Gli alloggi sono tutti dotati di doppio affaccio, su fronti orientati diversamente, e hanno tagli dimensionali compresi fra 45 e 60 metri quadrati. Sono dotati di terrazzo e di cantina pertinenziale posta al piano interrato. Gli spazi comuni condominiali sono completamente accessibili ai disabili. Due alloggi su 24 saranno dotati di bagno per i disabili, mentre gli altri alloggi, comunque usufruibili da persone disabili, avranno dei bagni adattabili con semplici operazioni di sostituzione dei sanitari.

La sistemazione dell’area esterna all’edificio, prevede la realizzazione di 24 parcheggi su pavimentazione drenante a manto erboso, oltre che una zona a verde a servizio dei residenti. Il sistema edificio-impianto è stato progettato per raggiungere livelli di consumo energetico prossimi allo zero. Attualmente è in fase di realizzazione la struttura portante del fabbricato in cemento armato. La fine lavori è prevista nel corso del 2025. Gli alloggi andranno a sostituire i due fabbricati di via di Quarantola che verranno demoliti, garantendo, oltre ai medesimi standard edilizi, una migliore fruibilità e vivibilità da parte dei residenti.

Il più ampio progetto di rigenerazione urbana del quartiere di San Giusto, oltre alla nuova costruzione dei 24 alloggi, coinvolge 9 fabbricati di edilizia residenziale, di cui 7 oggetto di ristrutturazione e 2 oggetto di demolizione, nella zona di via Fra’ Mansueto. La rigenerazione dei 7 fabbricati, prevede l’esecuzione di opere di efficientamento energetico e di riqualificazione architettonica. Sono già stati ultimati i lavori in cinque fabbricati e sono in corso di completamento i lavori negli ulteriori due fabbricati, per un investimento totale di 5,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda le nuove costruzioni Erp a Pisa, prosegue il Comune di Pisa, oltre alla costruzione in corso dell’edificio di 24 nuovi alloggi in via da Morrona (ultimazione lavori prevista primavera 2025), ci sono 18 alloggi in via Arno (ultimazione lavori prevista nel dicembre 2024), 12 alloggi in via Arno-via Pietrasantina (ultimazione lavori prevista nei primi mesi del 2025) e, in corso, il completamento del fabbricato per 33 alloggi in Sant’Ermete (fine lavori estate 2025). Oltre a queste nuove costruzioni, sono in partenza in queste settimane i lavori di ristrutturazione alle due palazzine con 21 alloggi a Sant’Ermete, che saranno completati nel corso del 2026.