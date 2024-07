Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Riqualificazione percorso turistico a Pisa: lavori da 3.2 milioni

Riqualificazione percorso turistico a Pisa, terminati i lavori di riqualificazione dell’asse pedonale da piazza Cavalieri a via Santa Maria, lungo il percorso turistico che dal centro storico di Pisa conduce verso l’area monumentale della città. Nuovi lastricati in pietra al posto di asfalto deteriorato e pietre sconnesse, implementazione della pubblica illuminazione, rifacimento della fognatura e arredi nuovi in arrivo, con fioriere che saranno installate entro il mese di settembre.

Il sindaco Michele Conti e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa hanno fatto martedì 16 luglio un sopralluogo per verificare il risultato dei lavori che hanno riguardato via dei Mille, via Corsica, piazza Buonamici e piazza Cavallotti per un totale di 1.5 milioni di euro finanziato con fondi Pnrr.

Sindaco Conti: “Finalmente abbiamo restituito decoro e funzionalità all’asse pedonale da piazza dei Cavalieri a via Santa Maria ponendo fine al degrado in cui versava da anni. Si tratta del principale percorso turistico che si snoda dal nostro centro storico fino a Piazza dei Miracoli, frequentato ogni anno da milioni di turisti, che viene così restituito al suo valore storico, dedicando grande attenzione alla fruibilità, all’accessibilità e alla sicurezza dei pedoni, che finora è mancata. Dal punto di vista della viabilità abbiamo cercato di tutelare il più possibile l’integrità del percorso pedonale, salvaguardano allo stesso tempo le esigenze dei residenti: via Corsica e piazza Buonamici rimarranno chiuse al traffico, diventando un’area non solo di passaggio ma attrattiva per la presenza della Chiesa di San Sisto. L’accesso in via dei Mille sarà riservato solo ai residenti (oltre a taxi e Ncc) e non sarà più accessibile ai mezzi pesanti di Geofor e di Autolinee Toscane.”

Latrofa: “A questo intervento finanziato con fondi Pnrr per un totale di 1.5 milioni di euro abbiamo aggiunto parallelamente un piano di rifacimento delle altre lastricature in pietra in centro storico per un importo complessivo di 1.7 milioni di euro, finanziato con risorse comunali e con lavori, di cui una parte già realizzati e una parte da completare, sotto la guida di Pisamo. Dopo un’attenta analisi che ha messo in evidenza lo stato dei lastricati dell’intero centro storico, abbiamo, come è nostro metodo fare, stilato un programma dettato dalle priorità e siamo partiti con questi due grandi interventi, uno finanziato con fondi PNRR e uno con risorse del Comune, per un totale di 3.2 milioni di euro. Proseguiremo a individuare nuove risorse per ampliare la riqualificazione di lastricati e marciapiedi in centro storico”.

Intervento Pnrr per 1.5 milioni di euro. L’intervento, illustra il Comune di Pisa, finalizzato a riportare decoro, funzionalità e sicurezza lungo l’asse pedonale percorso da migliaia di turisti all’anno, ha riguardato il miglioramento dell’accessibilità dell’area, grazie alla creazione di spazi ben definiti per la circolazione veicolare e aree per il passaggio pedonale, in maniera tale da mettere in sicurezza le utenze deboli ed abbattere le barriere architettoniche presenti. Le lavorazioni principali hanno visto il rifacimento della pavimentazione stradale mediante l’impiego di pietra arenaria in via dei Mille, via Corsica e Piazza Buonamici, per una superficie complessiva pari a circa 2.650 metri quadrati. Il nuovo lastricato è stato montato secondo lo schema a spina nella parte centrale e in modo perpendicolare agli edifici nelle due fasce laterali, andando a costituire nuovi passaggi pedonali completamente accessibili anche per le utenze deboli.

È stato previsto l’installazione del percorso Loges per disabili visivi in corrispondenza delle intersezioni stradali per permettere una migliore accessibilità e fruibilità dell’area. Sono stati inoltre realizzati sia l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche, con il posizionamento di caditoie in ghisa lungo tutto l’asse stradale esistente, che l’impianto d’illuminazione della Chiesa di San Sisto con faretti a led da incasso, posizionati lungo il perimetro dell’edificio, garantendo sia l’illuminazione diffusa della piazza antistante che la valorizzazione del monumento stesso. È stata infine realizzata la canalizzazione per l’impianto di videosorveglianza che dovrà garantire il controllo sugli ingressi autorizzati ai mezzi motorizzati.

Altri lastricati in centro storico per 1.7 milioni di euro. Oltre all’intervento finanziato con fondi PNRR, prosegue il Comune di Pisa, sono in corso altri interventi in tutto il centro storico per il rifacimento di lastricature e marciapiedi, in particolare nei quartieri di Santa Maria e San Francesco. L’intervento seguito da Pisamo rientra all’interno dell’ultima parte di manutenzioni straordinarie portate avanti dall’Amministrazione Comunale, per un investimento complessivo di 1.7 milioni di euro. È stato concluso il primo lotto di lavori con i marciapiediin via Roma, i lastricati di via San Nicola e i marciapiedi di via Risorgimento, per un totale di 1.2 chilometri quadrati. Concluso anche il rifacimento dei lastricati in via Carmignani, via Coccapani (350 metri quadrati) e di via Vernaccini (385 metri quadrati). Avviato il cantiere in via Vernagalli per 490 metri quadrati di lastricati, a cui seguirà il cantiere in via Berlinghieri (430 metri quadrati). In autunno i lavori riguarderanno via della Faggiola, mentre l’ultimo lotto si concentrerà sui lastricati di via Volta (570 metri quadrati), e via Beccaria (180 metri quadrati).