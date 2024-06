Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Where is the tower? Pisa social da 30 milioni visitatori

Where is the tower? Pisa is much more è la nuova campagna di promozione turistica della città destinata al mercato estero. Mentre sarà ‘Una città da…’ il titolo della campagna nazionale. Sarà composta da cinque macro aree, arte, mare, natura, tradizione e scienza, e valorizzerà tutti i luoghi che rappresentano al meglio Pisa e la sua offerta turistica. La campagna, spiega il Comune di Prato, avrà come l’obiettivo di raccontare il territorio, lasciando sullo sfondo la torre e la sua più celebre piazza.

Saranno prodotti 500 scatti fotografici, 20 video-spot, realizzati 40 contenuti redazionali che saranno utilizzati in due differenti campagne pubblicitarie: una dedicata al pubblico nazionale e una mirata al pubblico estero. La campagna di promozione sarà multilingua.

Paolo Pesciatini, assessore turismo: “Il turismo è un settore fondamentale e trainante per la nostra economia ma è un’industria che richiede una visione prospettica, per questo motivo nonostante gli importanti risultati raggiunti degli oltre 2 milioni di presenze non dobbiamo abbassare la guardia al fine di aumentare anche la permanenza dei nostri ospiti, puntando altresì al prolungamento della stagione turistica grazie a tutto il nostro sistema di accoglienza. Da qui tutti gli interventi messi in atto e contenuti nel piano di sviluppo turistico, che trovano la realizzazione, dopo i tavoli di partecipazione, grazie ad un finanziamento ottenuto, che ci consentirà di valorizzare la proposta turistica complessiva della nostra destinazione”.

“Tra le linee di intervento, quella della comunicazione è imprescindibile per poter narrare il nostro territorio nella sua totalità e andare così anche oltre i miracoli. Per questo abbiamo dato vita ad una campagna di promozione multilingue, con un’immagine grafica e un linguaggio visivo unitario, con l’obiettivo di raggiungere il più alto numero di potenziali turisti rappresentando loro tutto il nostro contesto: culturale, storico, naturalistico ambientale, che va dalla città al litorale coprendo così tutta quanta l’offerta”.

Il costo complessivo di 157.380 euro (di cui: 146.400 euro del Ministero del Turismo; 10.980 euro del Comune di Pisa), di cui circa un terzo saranno investiti su canali media, con prevalenza sulle principali piattaforme Social (Facebook e Instagram). Soggetto affidatario è la Danae Project srl di Massa. La durata prevista è 18 mesi (conclusione fine 2025).

Per la campagna sarà sviluppato un piano media che prevede uscite pubblicitarie su organi di informazione, regionale e nazionale e una pianificazione media pubbliredazionali web incentrati su proposte che motivino il visitatore ad approfondire la conoscenza della città e a prolungare il soggiorno. Le campagne social (Facebook e Instagram) narreranno la città con le sue peculiarità, evidenziando la ricca offerta turistica, sottolineando la varietà e specificità dei servizi, prodotti ed esperienze presenti (arte, storia, cultura, tradizioni storiche, mare, natura…). L’obiettivo è raggiungere nel corso della campagna social 30 milioni visualizzazioni, potenziali turisti interessati alla destinazione pisana, con particolare riferimento al pubblico italiano (40%) e estero (60%), in particolare francese, tedesco, olandese, inglese.

La campagna di promozione turistica, prosegue Comune di Pisa, rientra in un più ampio programma di azioni di promozione che vede, a breve, la partenza di quattro progetti turistici destinati alla valorizzazione e promozione della città per un valore complessivo di quasi 600mila euro (589.870 euro), composto da oltre 500mila euro di fondi ministeriali, e risorse proprie e regionali. In particolare le attività riguardano la segnaletica turistica, l’analisi e monitoraggio dei flussi turistici, la creazione di itinerari e pacchetti integrati, e la campagna di promozione e comunicazione della destinazione turistica.