SAN MINIATO – “Assessora Nardini da vescovo con gonna svolazzante“: bufera consigliere Forza Italia. E’ bufera sulle parole pronunciate da Paolo Vallini, capogruppo consiliare Forza Italia, in Consiglio Comunale a San Miniato, provincia di Pisa, sindaco Simone Giglioli, Pd, centrosinistra, presidente Consiglio Comunale Matteo Betti, Pd. Vallini ha attaccato Alessandra Nardini, Pd, assessora regionale, per l’abbigliamento : “Fuori luogo l’abbigliamento della signora che si presentò con una gonna svolazzante molto fuori luogo soprattutto se confrontata con la compostezza e l’eleganza con cui si sono presentati altri sindaci, prima di tutto la sindaca di Montopoli Vanni, un bel tailleur pantalone scuro”.

Alessandra Nardini: “Durante il Consiglio comunale di San Miniato, il capogruppo di Forza Italia Vallini mi ha pubblicamente attaccata per il mio abbigliamento durante il consueto incontro di inizio anno tra il vescovo e noi rappresentanti istituzionali, per la consegna del messaggio di pace di Papa Francesco.

Secondo l’esponente di Forza Italia non era il caso di andare all’incontro con quella mia ‘gonna svolazzante’, come l’ha definita.

Quante volte sono state pronunciate parole del genere verso un uomo e il suo abbigliamento? Mai. Questo perché tali parole sono il frutto di un sessismo ancora fortemente presente e di cui il Consigliere Vallini dovrebbe vergognarsi. La realtà è che non gli sono andate giù le parole che ho pronunciato a quell’incontro, dove ho sottolineato l’incoerenza di chi, come la parte politica che lui rappresenta, si riempie strumentalmente la bocca con i valori cristiani e poi tace di fronte alla morte in mare di migliaia di migranti e alle politiche disumane che lo permettono. Ma è tanto difficile per la destra restare al merito delle questioni? È così difficile criticare, anche aspramente, una donna che fa politica per le sue posizioni e non per il suo abbigliamento?”.

Poi l’assessora regionale Nardini: Prima di rendere pubblico quanto accaduto, e ringrazio la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi per avermelo segnalato, mi sono chiesta se fosse giusto farlo o non dare ulteriore visibilità all’affermazione vergognosa di Vallini. Ho scelto di farlo pensando alle giovani ragazze che sono impegnate o che un giorno si impegneranno in politica, perché non debbano mai avere paura di essere donne libere, libere nell’indossare cosa vogliono e soprattutto libere di dire cosa vogliono.