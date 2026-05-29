Camper abbandonato a Cascina prende fuoco, l’opposizione chiede più controlli

CASCINA – Un camper abbandonato a Cascina è stato coinvolto in un incendio nella traversa di via Brodolini, vicino al collegamento pedonale tra il parcheggio dell’ospedalino della Misericordia e piazza Caduti dei Lager Nazisti.

A segnalare il caso è Dario Rollo, candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative ed esponente di Valori e Impegno Civico, che richiama l’attenzione sulla situazione dell’area e sui tempi di intervento dopo le prime denunce.

Secondo quanto ricostruito dal gruppo consiliare, la presenza del mezzo era già stata segnalata pubblicamente il 3 febbraio. Nella stessa fase era stata inviata anche una Pec al sindaco e al comandante della polizia municipale per evidenziare una condizione di degrado più ampia, con rifiuti accumulati, problemi igienici e disagio segnalato da residenti e frequentatori della zona.

L’incendio del camper abbandonato a Cascina riapre ora il tema della prevenzione nelle aree urbane più esposte a situazioni di incuria. Per Rollo, quanto accaduto mostra la necessità di risposte più rapide quando arrivano segnalazioni dai cittadini, soprattutto in punti attraversati ogni giorno da molte persone.

“Il nostro obiettivo non è alimentare polemiche, ma richiamare l’attenzione sulla necessità di un maggiore presidio del territorio e di risposte più rapide alle segnalazioni”, afferma Rollo. “Come forza di opposizione continueremo a svolgere il nostro ruolo con spirito costruttivo, portando nelle sedi istituzionali i problemi concreti segnalati dai cittadini”.

Valori e Impegno Civico ha espresso apprezzamento per l’intervento di chi ha operato per mettere in sicurezza l’area dopo il rogo. Il gruppo rinnova però la richiesta di un monitoraggio più costante delle situazioni di abbandono presenti nel territorio comunale.

“Serve un lavoro costante e coordinato per prevenire situazioni simili”, conclude Rollo. “Su questi temi siamo disponibili a collaborare in modo serio e responsabile nell’interesse della comunità”. Il caso del camper abbandonato a Cascina resta così al centro del confronto su decoro urbano, sicurezza e attenzione al territorio.