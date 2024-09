Presidio civico Pontedera: “Noi a marcia della pace. Comune no”

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Presidio civico Pontedera: “Noi a marcia della pace. Comune Pontedera no”.

Presidio civico guidato da Alberto Andreoli, candidato sindaco amministrative 2024 a Pontedera, provincia di Pisa, alla marcia della pace di Assisi, punta il dito verso il Comune di Pontedera, sindaco Matteo Franconi, Pd.

Andreoli: “Nella prossima seduta il Consiglio Comunale di Pontedera discute una serie di mozioni, tra le quali manca una fondamentale: la pace.

Mi chiedo perché il Comune di Pontedera non abbia partecipato con il vessillo alla marcia della pace. Il Comune di Pontedera aderisce al coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani, versando anche un contributo annuale. Non intervenire col vessillo è una contraddizione in termini”.

Poi: “Mi domando perché non venga posto in discussione in Consiglio Comunale un ordine del giorno per dire no alla guerra e sì alla diplomazia in vista dell’assemblea generale dell’Onu che si svolgerà a New York.

E’ ora che questo tema sia posto al primo punto dell’odg dell’agenda politica e che si cominci a parlarne partendo dalle istituzioni locali”.

In circa tremila persone da Santa Maria degli Angeli ad Assisi in marcia per difendere la pace, “dopo 940 giorni di guerra in Ucraina e dopo 350 giorni di massacri a Gaza”, come ricordato dagli organizzatori della marcia della pace e della fraternità aperta da 300 bambini provenienti dalle scuole di tutta Italia, per la prima volta alla guida del corteo.

Una marcia di quasi quattro chilometri, con lo slogan ‘Prima di tutto la pace’, preparatoria a quella del 12 ottobre 2025 che sarà “la più grande Marcia PerugiAssisi” come annunciato da Flavio Lotti, presidente Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace.