Partita la campagna abbonamenti del Pontedera fra prezzi popolari e gadget

PONTEDERA – Un altro tassello in vista della stagione di serie C del Pontedera. Prende il via la campagna abbonamenti in vista dell’esordio in campionato del prossimo 1 settembre, data della prima gara interna con la Ternana (esordio il 25 agosto a Legnago).

Noi con Voi è il motto scelto per la stagione che vedrà il Pontedera per il dodicesimo anno consecutivo ai nastri di partenza del campionato di serie C. Uno slogan semplice ma allo stesso tempo carico di significato, volto ad una vera e propria unione tra club, settore giovanile, tifoseria e città, Perché il Pontedera siamo tutti Noi.

Alcune novità sostanziali: prezzi popolari, sconto/gratuità sul prezzo per under 18 e donne e gadget ai sottoscrittori.

L’abbonamento è offerto ai tifosi granata a quattro tariffe distinte, con gadget griffati Pontedera in omaggio per ogni abbonato/a: tribuna centrale 300 euro (in omaggio felpa e t-shirt); tribuna laterale: intero 250 euro e ridotto 200 euro (per entrambi in omaggio zainetto e tazza); rettilineo di tribuna: intero 180 euro e ridotto 140 euro (per entrambi in omaggio zainetto e sciarpa); gradinata nord: 80 euro (zainetto e t-shirt).

Anbonamento gratuito sino a 18 anni (compresi) e per le donne; intero valido dai 26 ai 65 anni; ridotto riservato alla fascia di età 19-25 anni ed agli over 66.

Sarà possibile sottoscrivere la prelazione per il proprio abbonamento stagionale negli uffici dello stadio Ettore Mannucci dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 13. È necessario presentarsi muniti di fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale.

Stabilito anche il costo del biglietto per una singola gara della prossima stagione. Di seguito le tariffe per ciascun settore: tribuna centrale 30 euro; tribuna laterale intero 19 euro e ridotto 14 euro; rettilineo di tribuna intero 14 euro e ridotto 11 euro; gradinata nord intero 12 euro, ridotto 10.

Biglietto gratuito da acquistare per donne; ingresso gratuito per fascia di età 0-14 anni accompagnati da adulto; intero valido dai 18 ai 64 anni; ridotto riservato alla fascia di età 15-17 anni e agli over 65.