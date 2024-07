Per il Pisa di Inzaghi il primo gol stagionale è di Matteo Tramoni

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Altolario 6-0PISA:

Nicolas (46′ Loria), Esteves (46′ Tramoni L.), Beruatto (46′ Durmush), Tourè (46′ Sala), Caracciolo (46′ Trdan), Canestrelli (46′ Coppola), Tramoni M. (46′ Vignato), Jevsenak (46′ Piccinini), Moreo (46′ Bonfanti, 80′ Dubickas), Arena (46′ Giani, 80′ Tosi), Calabresi (46′ Primasso). A disposizione: Guadagno. Allenatore: Inzaghi

ALTOLARIO: Pedrazzini (46′ Gianera), Dell’Era, Bourkaa, Bongiasca (46′ Tagliaferri), Dotti (46′ Lancetti), Zanotta M., Merga (46′ Ruspantini), Leggeri (46′ Giucastro), Zanotta Mat. (46′ Bordoli), Scotti, Cassera (46′ Zanella). A disposizione: Ruffatti, Braga. Allenatore: Del Nero.

Arbitro. Francesco Palmisano di Saronno (Lentini – Puerto)

Reti. 35′ Tramoni, 70′ Bonfanti, 75′ Giani, 85′ Piccinini, 95′ Vignato, 98′ Piccinini

Prima uscita stagionale per il Pisa Sporting Club nel ritiro di Bormio. I nerazzurri di Pippo Inzaghi al Centro Sportivo dell’Us Bormiese hanno rifilato sei gol ai dilettanti dell’Altolario (Prima Categoria).

Un test utile per lo staff tecnico per valutare la condizione del gruppo dopo i primi giorni di preparazione precampionato.

Il primo gol stagionale porta la firma dell’italofrancese Matteo Tramoni, centrocampista confermato nella rosa nerazzurra. Nella ripresa, dalla panchina, le altre reti di Bonfanti, Giani, Piccinini (doppietta per lui) e Vignato.

Esordio dal 1′ per l’ulitmo arrivato, il centrocampista classe 2003 Zan Jevsenak. Si tratta di uno dei giovani calciatori sloveni più promettenti (11 presenze in nazionale under 21) e si è messo in luce con la maglia del Benfica; con i lusitani ha collezionato 10 presenze nella Uefa Youth League e con la squadra B ha timbrato ben 52 presenze (con 2 gol) nella Liga Sabseg.