Pianese e Pontedera tagliano il nastro della stagione di Coppa Italia di serie C

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Si scaldano i motori anche per le prime sfide della Coppa Italia di serie C. Il 10 agosto alle 18 apre le danze delle toscane il primo derby di stagione, fra Pianese e Pontedera. Una delle due, intorno alle 21, avrà già abbandonato la competizione.

Le zebrette amiatine sono reduci da un impegno positivo vissuto con il test amichevole contro l’Orvietana: sono arrivate indicazioni interessanti per mister Fabio Prosperi in una gara che si è chiusa sul risultato di 3-1 in favore della Pianese. Subito molto attivo e prolifico Mignani, autore di due reti, in gol anche Sorrentino nella ripresa. Il test amichevole è servito per rodare la squadra, per testare tanti elementi della rosa bianconera e per aumentare la chimica di gruppo.

“La squadra fino a questo momento sta rispondendo assai bene a quello che stiamo facendo e che stiamo provando ogni giorno in allenamento – commenta l’allenatore della Pianese, Fabio Prosperi. – Mi piace come questo gruppo si sta formando e come sta lavorando. Mi sono piaciuti anche l’impegno, l’attenzione e la determinazione che i ragazzi hanno messo in campo nell’ultimo test amichevole contro l’Orvietana”.

Alcuni giocatori si sono messi in evidenza nel test amichevole. Così afferma mister Prosperi: “Mignani? Ha tanta voglia di fare bene, mette in campo e ogni giorno in allenamento tanto impegno. È un calciatore estremamente positivo. Boer? Ha tanta dedizione, come tutti i giovani che abbiamo in rosa. È un ragazzo in gamba, un grande lavoratore, credo che potrà fare ottime cose. Vista la giovane età ha ancora poca esperienza di match ufficiali, ma ritengo che possa crescere molto. In porta abbiamo ottimi elementi, perché anche Filippis ha notevoli qualità”.

“Sarà un impegno difficile perché andremo ad affrontare una squadra di qualità che da anni milita in questa categoria – dichiara mister Prosperi. – Hanno una rosa di buon livello e nel reparto avanzato dispongono di calciatori certamente importanti per la serie C. Noi dovremo cercare di giocare il nostro calcio e tentare di fare la prestazione. Abbiamo cambiato tanto e siamo ancora in fase di rodaggio e di assemblamento. L’inizio del campionato si avvicina e quello della Coppa Italia sarà un test certamente importante e da affrontare con il massimo impegno e con serietà”.

In casa Pontedera c’è fermento per l’inizio della nuova stagione. Formazione ancora work-in-progress, con l’ultimo arrivo che è targato Pisa: il centrocampista Mattia Sala. C’è curiosità per vedere in campo il primo undici di Alessandro Agostini e soprattutto per il talento di Daniele Ragatzu, una vita in Sardegna ed ora arrivato in Toscana per provare a fare scintille. Proprio lui ha presentato come testimonial la maglia di gara, che celebra la clamorosa vittoria dei granata contro l’Italia di Sacchi in amichevole nel 1994. Con lui il capitano e bandiera della squadra, Marcos Espeche.