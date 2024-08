Piccinini illude il Pisa nel test con l’Inter tricolore: Bisseck fa 1-1 al 95′

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Inter 1-1PISA (3-4-2-1).

Semper (46′ Nicolas); Calabresi (65′ Angori), Caracciolo (78′ Primasso), Canestrelli (81′ Coppola); Esteves (31′ Touré), Marin (65′ Arena), Piccinini (78′ Giani), Beruatto (65′ Vignato); Mlakar (65′ Jevsenak), Tramoni (65′ Rus); Moreo (65′ Bonfanti). A disposizione. Sala, Trdan, Raychev, Tosi. Allenatore Filippo Inzaghi

INTER (3-5-2). Martinez; Bisseck, Acerbi (46′ Bastoni), Carlos Augusto; Kamate (46′ Darmian), Barella (83′ Quieto), Mkitharyan, Zielinski (63′ Cahlanoglu), Fontanarosa (46′ Dimarco); Correa (63′ Arnautovic), Salcedo (46′ Frattesi). A disposizione. Sommer, Di Gennaro, Asllani, Aidoo, Berenbruch, Motta, Quieto. Allenatore Simone Inzaghi

ARBITRO: Crezzini di Siena. (Raspollini-Garzelli). Quarto Ufficiale: Galipò

RETI: 45′ Piccinini, 95′ Bisseck

NOTE: Recupero: 2′ pt; 5′ st

PISA – Finisce senza vincitori l’amichevole fra i fratelli Inzaghi, quest’anno rispettivamente alla guida di Pisa e Inter. E i nerazzurri ospiti dell’Arena Garibaldi l’hanno rimediata solo nel finale, con il gol nel pareggio in pieno recupero di Bisseck.

A portare avanti il Pisa, che ha schierato nella ripresa anche l’ultimo arrivato Angori, proveniente dall’Empoli, una rete di Piccinini, che ha superato Martinez dopo il palo pieno colto da Moreo.

Simone Inzaghi ha mischiato le carte, presentando nella rpima frazione un attacco che non si vedrà sicuramente mai in stagione: Correa – Salcedo.

Chiuso il primo tempo sotto di un gol è nella ripresa che l’Inter schiera pedine di maggior peso, mantenento in campo Barella e Mkitharian, quest’ultimop in campo per tutti e novanta i minuti. Un Pisa ordinato si difende e ‘rischia’ di chiudere vincendo il match, giocato in onore del doppio ex Gigi Simoni, omaggiato in apertura di gara. A un palo di Frattesi risponde il legno colto da Tourè su papera di Martinez. Nel finale in mischia ci pensa Bisseck a fare 1-1.

Nota stonata per il Pisa l’infortunio al ginocchio di Esteves. Rischia di restare a lungo lontano dal campo di gioco.