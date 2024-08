Pisa travolgente all’esordio in Coppa: 3-0 a Frosinone

Getting your Trinity Audio player ready...

Frosinone – Pisa 0-3FROSINONE (4-4-2):

Cerofolini; Garritano, Cittadini, Monterisi, Marchiza; Gelli, Cichella (58′ Pecorino); Ghedjemis (87′ Sene), Ambrosino (58′ Vural), Kverndze (58′ Distefano); Cuni. A disposizione: Frattali, Minicangeli, Zaknic, Haoudi, Selvini, Bracaglia, Cangianello, Evan, Cichero. Allenatore. Vivarini.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Jevsenak, Marin (46′ Piccinini), Beruatto (62′ Angori); Moreo (87′ Arena), Tramoni (62′ Vignato), Bonfanti N. (62′ Mlakar). A disposizione: Livieri, Loria, Rus, Trdan, Raychev, Bonfanti G., Primasso. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1 (Vigile-Trasciatti)

RETI: 28′ Tramoni, 44′ Bonfanti, 89′ Arena

NOTE Ammoniti Marin, Vural. Recupero 4′ pt; 3′ st

FROSINONE – Esordio migliore non ci poteva essere per il Pisa di Filippo Inzaghi in Coppa Italia e alla guida dei nerazzurri. Una gara controllata e dominata e che alla fine permette con un tris di passare il turno, con appuntamento al 25 settembre a Cesena.

Nel primo tempo apre le marcature Tramoni, che approfitta di un’incertezza difensiva locale. Bonfanti mette il sigillo per il 2-0 prima della fine del tempo. Il Frosinone cerca di rientrare in gara ma nel finale è Arena, entrato da due minuti, servito da Angori, a fare 3-0.

Intanto si rinforza anche la rosa nerazzurra. Presi Mattia Leoncini, centrocampista classe 2004 del Rimini e l’attaccante danese classe 2002 dal Silkeborg, Alexander Lind.