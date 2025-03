Paura di inondazioni, Montale evacua case e aziende in alcune zone

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTALE – Maltempo, allerta rossa a Montale da oggi (14 marzo) alle 14 di sabato 15 marzo.

Il sindaco Ferdinando Betti ha emesso un’ordinanza di evacuazione della popolazione dalle proprie abitazioni e dalle aziende situate sul territorio in alcune zone, dalle 12 del 14 marzo alle 14 del 15 marzo. In una seconda ordinanza il primo cittadino ordina alla popolazione residente, dimorante o transitante di non rimanere ai piani interrati, seminterrati o terra degli edifici posti su tutto il territorio comunale per allerta meteo rossa.

Prorogata la chiusura, fino alle 14 del 15 marzo, di tutti i giardini pubblici, dei cimiteri comunali, degli impianti sportivi comunali, della fiera attualmente in corso in via delle Foibe e la chiusura della biblioteca comunale a partire dalle 12 di oggi (14 marzo) fino alle 14 di sabato 15 marzo.