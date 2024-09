Si aggiudica un vitalizio da oltre 1.7 milioni di euro con il ‘Gratta e Vinci’

Getting your Trinity Audio player ready...

QUARRATA – Un vitalizio da oltre 1.7 milioni di euro per un fortunato giocatore di Quarrata.

A segnare la vincita è l’agenzia specializzata Agimeg. Un giocatore ha probabilmentge cambiato vita grazie a un tagliando del Gratta e Vinci Il Turista per Sempre, acquistato nella rivendita di via Vecchia Fiorentina 385 a Quarrata, in provincia di Pistoia.

Acquistando il tagliando dal costo di 5 euro, il vincitore si è aggiudicato un vitalizio del valore complessivo di 1.768.625 euro. La vincita comprende un premio immediato di 300mila euro, 6mila euro al mese per 20 anni e un bonus finale di 100mila euro.

Ora è caccia al fortunato vincitore: non si sa se si tratti di un abituale frequentatore della rivendita o una persona solamente di passaggio.