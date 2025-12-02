Concerto di Capodanno a Pistoia: al Manzoni omaggio a Morricone

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Il Concerto di Capodanno a Pistoia aprirà la sera del 31 dicembre con uno spettacolo dedicato alle musiche di Ennio Morricone, in programma alle 21.30 al Teatro Manzoni. L’evento, dal titolo Alla scoperta di Morricone, vedrà sul palco l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, insieme a solisti e ospiti di rilievo della scena musicale italiana ed europea.

L’appuntamento fa parte del cartellone di Pistoia Città del Natale 2025, promosso dal Comune di Pistoia e sostenuto da numerose realtà locali. L’obiettivo è valorizzare la tradizione culturale cittadina con uno degli eventi musicali più attesi del periodo festivo.

Il concerto propone un percorso attraverso alcune delle partiture più celebri e altre meno note del compositore: da Gli Intoccabili a La Califfa, da Canone Inverso a Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, fino alla versione sinfonica de La classe operaia va in paradiso. Accanto alle colonne sonore, il programma comprende brani scritti da Morricone per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina, presentati in nuove orchestrazioni.

Sul palco si alterneranno prime parti di importanti orchestre italiane, tra cui il violoncellista Ferdinando Vietti e il trombettista Stefano Benedetti. Ospiti speciali della serata saranno il soprano Anna Delfino, che interpreterà il celebre Deborah’s Theme da C’era una volta in America, e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, protagonista del solo tratto dal film Love Affair. A guidare il racconto scenico sarà l’attore e regista Andrea Bartolomeo, che accompagnerà il pubblico tra atmosfere e personaggi legati alla carriera del Maestro.