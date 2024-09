PISTOIA – Omicidio di Viareggio, Pd: “Lega vergogna del Paese”

Omicidio di Viareggio, il deputato toscano Pd Marco Furfaro e Diego Blasi, portavoce Pd Toscana, puntano il dito contro la leghista Cinzia Cerdini, consigliera comunale di Pistoia.

Cedrini ha pubblicato un post via Facebook a commento dell’omicidio di Viareggio che vede ai domiciliari con braccialetto elettronico Cinzia Dal Pino, dopo fermo con accusa omicidio volontario.

Dal Pino titolare di stabilimento balneare in Passeggiata, identificata dalla Polizia come colei che con un’auto bianca ha investito più volte un uomo, cittadino algerino, mentre cammina su un marciapiedi, che le avrebbe rubato poco prima la borsa.

Cedrini posta: “Accade quando una persona, portata all’esasperazione, non ragiona più. Accadrà anche a Vicofaro e qualcuno brucerà all’inferno”.

Furfaro: “Vergognoso che Pistoia sia rappresentata da persone che incitano all’odio e addirittura predicono vendette e omicidi. Il post della consigliera comunale leghista Cinzia Cerdini è qualcosa di vergognoso, insopportabile perché rappresentante di un’istituzione. Il sindaco Tomasi dimostri di essere all’altezza della storia della città di Pistoia e della Toscana invitandola alle dimissioni. Non si può giustificare un omicidio volontario e violento, non si può utilizzare quell’omicidio per attaccare la comunità di Vicofaro e don Biancalani. La Lega si dimostra ancora una volta la vergogna del Paese.

Lega Salvini con europarlamentare Susanna Ceccardi e segretario regionale Luca Baroncini: “Pieno sostegno a Cerdini”.

Governino, anziché incitare all’odio, inizino ad assumere forze dell’ordine, mettano a disposizione dei comuni risorse di polizia locale. Non lo fanno perché vogliono creare caos, non gli interessa la sicurezza ma fare politica e fomentare rabbia sulla pelle della povera gente. La consigliera si dimetta, se ha un minimo di dignità istituzionale”.

Blasi: “Le parole scritte dalla consigliera comunale leghista di Pistoia, Cinzia Cerdini, incitano un pericoloso spirito di vendetta e giustizia fai-da-te che alimentano un clima di tensione e violenza che non possiamo tollerare. Ricordo a chiunque ricopra incarichi pubblici che le parole hanno peso e responsabilità. La nostra Costituzione affida alle istituzioni competenti il compito di garantire ordine e sicurezza, in totale rispetto della legge. Non possiamo permettere che messaggi di questo genere trovino spazio in una società civile, né tanto meno che si faccia passare l’idea che l’esasperazione possa dar luogo a comportamenti vendicativi e pericolosi per l’intera collettività, minando le fondamenta della nostra democrazia. La Lega prenda le distanze da queste parole inaccettabili”.