Al Pistoia Basket un roster con più stazza fisica da affidare al nuovo allenatore

PISTOIA – Sono giorni di chiarimenti in casa Pistoia Basket in vista del prossimo campionato di serie A1. La società biancorossa, infatti, ad aprile ha cambiato proprietà e non manca chi, in particolare nella tifoseria, nutre dubbi sull’operazione.

Ecco allora che a muoversi per bloccare sul nascere le polemiche sono i vertici della società, il vicepresidente Massimo Capecchi e il presidente Ron Rowan. Il primo ieri, ha rasserenato l’ambiente confermando che il percorso intrapreso sta andando avanti secondo il cronoprogramma stabilito e rispettando tutte le scadenze.

Di oggi, 13 luglio, le parole di Ron Rowan, il presidente, dagli Stati Uniti: “Stiamo allestendo un roster per la prossima stagione che avrà maggiore stazza fisica e sarà più versatile – è il commento – guardando a quel che è successo nel passato campionato, sappiamo che vogliamo migliorare nella presenza a rimbalzo, in difesa e per quel che riguarda il movimento della palla. Vi posso dire che il nuovo allenatore sarà annunciato a breve e sono convinto che chi arriverà si sentirà sicuramente a suo agio nel lavorare insieme per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. Devo dire, comunque, che fino ad ora è stato difficile portare in Italia il coach che volevamo a causa delle regole che favoriscono di più l’esperienza che un tecnico ha acquisito in aula rispetto a quella che si è conquistato sul campo”.

La strada per il futuro è comunque tracciata: “In questi primi mesi siamo sempre in una fase di transizione, per di più in quella che è la mia prima esperienza come presidente di una società di basket italiana, ma sappiamo bene quello che vogliamo – conclude Ron Rowan – La nostra è una mentalità vincente e vorremmo provare a vincere. La promessa che facciamo ai nostri tifosi è che lavoreremo duramente ogni giorno per raggiungere, con il nostro progetto sportivo, obiettivi sempre più ambiziosi per dare, da un lato, continuità alla società e, dall’altro, far sì che la nostra squadra possa puntare ad un posto nei playoff nel campionato di serie A”.