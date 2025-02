Getting your Trinity Audio player ready...

Alluvione novembre 2023 Prato e Montemurlo: indagati sindaci e assessori

Alluvione novembre 2023 a Prato e Montemurlo. I reati di omicidio e disastro sono stati ipotizzati a carico di 15 persone, indagate dalla Procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, a conclusione delle indagini sull’alluvione che tra il 2 e il 3 novembre 2023 provocò due morti nella provincia pratese e altri sei nel resto della Toscana.

La procura di Prato ha concluso le indagini sulle alluvioni del novembre 2023 che causarono la morte di due persone ipotizzando i reati di omicidio e disastro colposo per sindaci, vicesindaci e assessori dei Comuni di Prato e Montemurlo, di dirigenti tecnici e di responsabili della protezione civile di entrambi i Comuni, di figure apicali del Genio civile della Regione Toscana, dei direttori pro tempore al IV Tronco di Autostrade per l’Italia.

Sindaco di Prato era Matteo Biffoni, sindaco di Montemurlo l’attuale sindaco Simone Calamai, presidente della Provincia

Indagati anche appartenenti al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per falso ideologico in atto pubblico.

Lo riporta una nota del procuratore Luca Tescaroli.

I complessi accertamenti effettuati anche con l’ausilio di quattro consulenti tecnici, spiega il procuratore Tescaroli, hanno indotto a ipotizzare “la sussistenza di una responsabilità, a titolo di colpa, per i reati di omicidio e disastro, nonché’ di figure apicali delle aree di competenza urbanistica, difesa del suolo e protezione civile, nei confronti di esponenti politici dei comuni di Prato e di Montemurlo (sindaco, vice sindaco e assessori protempore), di dirigenti tecnici e di responsabili della protezione civile dell’unità operativa complessa di entrambi i comuni e di figure apicali del genio civile della Regione Toscana, nonché’ dei direttori pro tempore del quarto tronco Autostrade per l’Italia”.

Dalle indagini sarebbe emersa anche “una condotta di falso ideologico in atto pubblico, relativo a un lavoro di somma urgenza disposto all’indomani degli eventi alluvionali che hanno interessato Bagnolo di Sotto, nel comune di Montemurlo, nei confronti di appartenenti al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno”.

A Montemurlo (Prato) morì Alfio Ciolini, 85 anni. A Prato la vittima fu Antonio Tumolo, 84 anni. Il procuratore Tescaroli riporta nella nota le vicende di un cinese di 52 anni, “in serio pericolo di vita” e “miracolosamente scampato alla morte”, e quella di un italiano salvato dal coraggio di un uomo dell’Honduras che, rischiando a sua volta la vita, attraversava le acque delle esondazioni legandosi una corda intorno al corpo per andare a recuperare l’altro, in grande difficoltà per la corrente.