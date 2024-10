Blitz con le spranghe al presidio dei lavoratori in sciopero: 4 feriti

Getting your Trinity Audio player ready...

CARMIGNANO – Grave episodio ai danni di lavoratori in sciopero nella serata dell’8 ottobre a Seano, in provincia di Prato, al presidio della pelletteria Lin Weidong, dove i dipendenti, per la gran parte stranieri, sono in sciopero per chiedere contratti regolari.

Ignoti, armati di spranghe di ferro, secondo le prime ricostruzioni, hanno aggredito il picchetto di lavoratori di fronte allo stabilimento. Il bilancio è di quattro feriti, tutti condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Santo Stefano.

A lanciare l’allarme ‘squadrismo’ è uno degli aggrediti, Luca Toscano, coorsinatore del sindacato Sudd Cobas.

“Vigliacchi con spranghe di ferro – scrive sui social del sindacato – hanno aggredito il turno di guardia. Ci siamo difesi come possibile, ma abbiamo 4 feriti. Gli infami sono andato via urlando: la prossima volta vi spariamo“.

Dopo l’aggressione è partito il tam tam fra aziende e in molte ditte del settore moda è stato proclamato lo sciopero per il turno di notte, con tanto di manifestazione spostanea nel centro di Prato.

“Prato si deve svegliare – commenta Sudd Cobas – Le istituzioni fanno finta di non vedere. Perché a essere aggrediti sono gli operai, sono gli stranieri, sono gli invisibili che lavorano 12 ore al giorno nei capannoni. Allora stanotte Prato la svegliamo noi. Svegliamo la Questura la Prefettura il comune. Basta aggressioni mafiose contro chi sciopera”