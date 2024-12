Fra le chiese giubilari a Prato anche le cappelle dell’ospedale e del carcere

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Le cappelle del carcere della Dogaia e dell’ospedale Santo Stefano saranno chiese giubilari, insieme alla cattedrale, ai 4 santuari mariani di Prato (santa Maria delle Carceri, Santa Maria del Soccorso, Santa Maria della Pietà e Santa Maria del Giglio) e alla basilica di San Vincenzo e Santa Caterina de’ Ricci. Visitandole, alle solite condizioni, si potrà ottenere l’indulgenza.

Lo ha stabilito il vescovo Giovanni Nerbini con decreto valido per tutta la durata dell’Anno Santo, a partire dal 29 dicembre, fino al 28 dicembre 2025. Anche papa Francesco ha annunciato l’intenzione di aprire una Porta Santa in un carcere.

“Nella bolla di indizione, tra le altre cose, il santo padre parla espressamente dei malati, che sono quelli che hanno più bisogno di essere illuminati dalla speranza – spiega monsignor Nerbini – e anche dei carcerati, che hanno davvero bisogno che di fronte a loro si accenda un ‘sole’, proprio nel luogo dove vivono nella disperazione. Mi sembrava importante che entrambi, in particolare i carcerati, impossibilitati a muoversi, potessero vivere il Giubileo in modo pieno e che lo potessero fare là dove spesso perdono il senso della speranza nel futuro”.

Nei prossimi mesi, in date ancora da definire, si terranno delle celebrazioni eucaristiche nel carcere della Dogaia e nell’ospedale Santo Stefano in occasione del Giubileo.

Secondo il decreto del vescovo in queste chiese “sarà possibile ottenere l’indulgenza giubilare, secondo le consuete disposizioni della chiesa (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice) e le specifiche disposizioni stabilite dalla penitenzieria apostolica per il Giubileo 2025 se, individualmente, o in gruppo, visiteranno devotamente qualsiasi luogo giubilare e lì, per un congruo periodo di tempo, si intratterranno nell’adorazione eucaristica e nella meditazione, concludendo con il Padre nostro, la Professione di fede in qualsiasi forma legittima e invocazioni a Maria, madre di Dio”.