Furgone usato come ariete per la spaccata alla gioielleria di Vernio

VERNIO – Spaccata nella notte, intorno alle 4, alla gioielleria Tinti di Mercatale di Vernio.

Un assalto violento con un furgone che ha provocato anche un principio di incendio del mezzo e di una vettura in sosta. Sull’episodio indagano i carabinieri.

“Si tratta di un atto grave – dice – che colpisce una realtà profondamente radicata nel tessuto sociale ed economico del nostro Comune. La mia vicinanza va anche a tutti coloro che hanno subito danni ai mezzi parcheggiati e alle attività nei pressi dell’accaduto. Voglio ringraziare sinceramente i carabinieri di Vernio per il pronto intervento: la loro tempestività e il loro impegno sono fondamentali per la sicurezza del nostro territorio , che presenta oggettive difficoltà logistiche legate alla sua conformazione”.

“Siamo consapevoli – prosegue – delle preoccupazioni che episodi come questo possono generare. È importante non creare allarmismi, ma al tempo stesso non sottovalutare quanto accaduto. L’amministrazione comunale è da sempre attenta al tema della sicurezza e continuerà a lavorare con determinazione insieme alle forze dell’ordine per garantire la massima tutela possibile. Sarà mio onere informare anche la Prefettura per le dovute valutazioni”.

“Confidiamo che le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, posizionate sui confini del territorio comunale, possano fornire elementi utili alle indagini in corso. Alla nostra comunità – conclude la sindaca – voglio ribadire che affrontiamo ogni problema con serietà e responsabilità“.