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Vernio, Vaiano e Cantagallo sotto la lente dell’Arma: uomini e mezzi schierati per la prevenzione dei reati

Un massiccio dispiegamento di militari del 6° Battaglione Toscana ha passato al setaccio il territorio montano: identificate dieci persone e ispezionati esercizi commerciali per consolidare la vivibilità locale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Carabinieri Prato
Foto di: Sala Stampa Provincia di Prato
1 ' di lettura

Un’operazione di presidio del territorio definita ‘ad alto impatto’ ha interessato la zona dell’Alta Val Bisenzio nella serata del 30 maggio 2026. L’iniziativa, coordinata dalla Compagnia dei Carabinieri di Prato su indicazione del Comando Provinciale e in sinergia con la locale Prefettura, si è concentrata in modo particolare sui territori comunali di Vernio, Vaiano e Cantagallo.

L’obiettivo primario del dispiegamento di forze è stato quello di tutelare la sicurezza della cittadinanza e garantire una serena vivibilità degli spazi pubblici, prevenendo il rischio di reati contro la persona e di natura predatoria. I militari della Stazione di Vernio, supportati dal personale del 6° Battaglione Toscana, hanno allestito posti di controllo strategici, focalizzandosi sulle aree caratterizzate da una maggiore concentrazione di persone, specialmente giovani. Un’azione mirata non solo a individuare eventuali malintenzionati e prevenire fenomeni criminosi, ma anche a trasmettere un segnale di vicinanza e rassicurazione sia ai residenti che ai titolari delle attività commerciali della zona.

Il resoconto delle attività serali restituisce una fotografia precisa dell’impegno profuso. L’operazione ha visto l’impiego sul campo di 7 militari, i quali hanno proceduto all’identificazione di 10 persone e all’ispezione di alcuni veicoli in transito. Le verifiche si sono estese anche a un pubblico esercizio e alla posizione di un soggetto attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Durante il servizio, inoltre, le pattuglie hanno assicurato il pronto intervento in risposta alle numerose richieste giunte al numero unico di emergenza 112.

I vertici dell’Arma hanno confermato che analoghe iniziative di monitoraggio proseguiranno anche nel prossimo futuro nei comuni dell’Alta Val Bisenzio. Lo scopo resta quello di consolidare la tranquillità sociale e innalzare il livello di sicurezza percepita da chi vive e visita il territorio.

© Riproduzione riservata

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