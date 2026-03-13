18.2 C
Firenze
venerdì 13 Marzo 2026
Superenalotto, centrati quattro ‘cinque’ in Toscana nell’ultimo concorso

Due a Prato, uno a Firenze e uno a Grosseto: una vincita da poco meno di 23mila euro per ciascuno dei fortunati

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – La Toscana esulta con il Superenalotto. Nel concorso di ieri (12 marzo), come riporta Agipronews, centrati quattro 5 da 22863,06 euro ciascuno: due a Prato nel Tabacchi in via Zarini, 281; uno a Firenze presso la Cartolibreria-Giocattoli-Tabacchi in via Chiantigiana, 69 R e l’ultimo a Grosseto nell’Edicola Il Semaforo in via Parini.

L’ultimo 6 da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma oggi (13 marzo), sale a 133,7 milioni di euro.

© Riproduzione riservata

