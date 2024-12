Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – Tragedia in Friuli, famiglia intossicata da monossido: morta la madre. Allarme partito dalla Toscana

Tragedia in Friuli, famiglia intossicata da monossido di carbonio a Forni di Sopra, provincia di Udine. Morta la madre, 66 anni, in camera iperbarica in gravi condizioni il marito, 73 anni, e la figlia di 28 anni.

La Procura della Repubblica di Udine ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo: le indagini sono affidate ai carabinieri.

E’ stato il fidanzato della ragazza, Laura Chisciotti, 28 anni, residente a Montemurlo, provincia di Prato, come ricostruisce Tv Prato, a dare l’allarme dopo aver telefonato al fidanzato dicendo di stare male nella notte tra Natale e Santo Stefano. Il ragazzo ha immediatamente avvisato il 112, Numero Unico per le Emergenze della Toscana, e allertato i soccorsi. L’allarme è scattato alle 4.30 di mattina dopo una chiamata ricevuta dalla centrale operativa Sores Fvg dal Numero unico per le emergenze della Toscana.

Sul posto subito le squadre dei distaccamenti di Forni di Sopra e Tolmezzo. Purtroppo per Patrizia Pontani, 66 anni, non c’è stato niente da fare. Maurizio Chisciotti e Laura Chisciotti sono in camera iperbarica. Privi di vita anche i due cani della famiglia.

Dunque ancora una tragedia per monossido di carbonio. Nei giorni scorsi la famiglia di San Felice a Ema, provincia di Firenze, in cui sono morti un bambino di undici anni, il padre e la compagna. E la coppia morta nell’esplosione della villetta a Molazzana, provincia di Lucca.