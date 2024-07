Un caso di Dengue anche a Montemurlo: l’uomo era tornato da una vacanza

MONTEMURLO – Il virus Dengue, un altro caso importato, tocca anche la provincia di Prato con un caso a Oste di Montemurlo, riscontrato oggi dal dipartimento di igiene e sicurezza della Asl Centro.

Le zone interessate dalla disinfestazione sono via Sibilla Aleramo, via Cesare Battisti, via Eugenio Curiel dall’incrocio con via Balducci all’incrocio con via Treviso, via Oste dall’incrocio con via Enrico Toti all’incrocio con via Scarpettini, via Scarpettini dall’incrocio con via Oste all’intersezione con via Aleramo, via Treviso, via Rimini, via Milano nel tratto dall’incrocio con via Scarpettini all’incrocio con via Rimini, via Venezia dall’incrocio con via Treviso all’incrocio con via Rimini, la strada sterrata e il fosso fra via Aleramo e via Cesare Battisti.