Immigrazione e sfruttamento del lavoro a Prato, Confindustria: “Situazione eccezionale”

“Sul piano della gestione della legalità a Prato , occorre in primo luogo una volontà politica forte di intervenire –conclude Romagnoli -. Ma è fondamentale e propedeutico all’impostazione di qualsiasi strategia il riconoscimento dell’eccezionalità della situazione di Prato in relazione ai fenomeni migratori . Basta qualche numero per giustificare pienamente una presa d’atto in questo senso: la provincia di Prato è oggi la prima a livello nazionale per incidenza di stranieri residenti, che sono poco meno di un cittadino su 4, esattamente il 22,4%. Per capire fino in fondo quanto sia rilevante questo dato è sufficiente confrontarlo con quello della seconda provincia per presenze straniere, Milano, a quota 15,2% e quindi distanziata di ben 7 punti. Ancora più macroscopica la situazione in rapporto all’immigrazione cinese:Prato non solo è la prima provincia italiana per incidenza di stranieri residenti di origine cinese, pari al 14% della popolazione, ma le province a seguire, Firenze e Fermo, hanno entrambe una quota del 2%, un settimo di quella di Prato. In valore assoluto Milano (43mila cinesi residenti) supera sensibilmente Prato (35200), ma parliamo di una provincia che conta 3.230.000 abitanti contro un’altra che ne ha 260mila”.

“Sul piano economico, le confezioni di abbigliamento a conduzione straniera, pressoché esclusivamente cinese, sono a Prato 4.200, il 91% del totale della provincia – prosegue Romagnoli – gli addetti al settore, non a caso, sono 23.000 e negli ultimi anni in continua crescita, record nazionale e più del doppio di quelli – sommati ed entrambi in regresso – della seconda provincia di questa classifica, Napoli (11.300 addetti ), e della terza, Milano (11mila). Per molti anni la nostra associazione ha rimarcato le peculiarità della situazione pratese in rapporto all’immigrazione , peculiarità che erano già rilevanti all’inizio degli anni Duemila ma che col tempo lo sono diventate sempre di più . A vevamo chiesto r ipetutamente di studiare un piano per fare di Prato un laboratorio di gestione dei fenomeni migratori : p urtroppo questo non è accaduto e qualcosa si è mosso solo a fronte di gravi incidenti. La richiesta di nuove risorse per effettuare i controlli è del tutto condivisibile: ma occorre osservare la situazione pratese nella sua globalità, partendo dall’eccezionalità dell’immigrazione che il territorio accoglie”.