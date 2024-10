Aggressione agli operai in sciopero, Giani: “Servono più controlli”

Getting your Trinity Audio player ready...

CARMIGNANO – Anche il governatore toscano, Eugenio Giani, è intervenuto sul tema dell’aggressione al presidio di lavoratori dell’azienda di Seano.

“Quanto accaduto a Seano, frazione di Carmignano, agli operai che stavano manifestando davanti alla pelletteria Lin Weidng – dice il preidente della Regione – non è degno di una terra civile come la Toscana, che è stata teatro di lotte per i diritti sindacali e che ha legato saldamente la sua tradizione manifatturiera alla sostenibilità ambientale e sociale del lavoro”. Giani sottolinea, oltre all’indignazione per quanto avvenuto ed alla solidarietà nei confronti dei lavoratori, la necessità di una forte azione di controllo da parte delle istituzioni preposte.

“Occorre una forte azione di controllo da parte delle forze dell’ordine, così come già avvenuto anche in passato grazie al progetto Lavoro sicuro – aggiunge Giani – Occorre inoltre che sia garantito anche il diritto a manifestare, in modo che anche chi oggi esita o ha timore a far sentire la propria voce, possa trovare il coraggio di rivendicare diritti che nel 2024 dovrebbero essere acquisiti”.